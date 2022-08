U Kuriji održan “Stand down” šou sa glumcem Nebojšom Milovanovićem

U okviru ” Kikindskog leta” u dvorištu Kurije održan je stand down show sa glumcem Nebojšom Milovanovićem. Ovaj muzički, poetski i vizuelno dramski spektakl u sebi sadrži elemente stand up komedije, ali i veliku dozu poeziju koju glumac izgovara kao i velike hitove koje peva uz prateće vokale i aranžmane u izvođenju vrhunskih muzičara. Premijerno je izveden 2014. godine, a od tada u raznim aranžmanima i prilikama odigran blizu 100 puta. Kikinđani su uživali do kasno u noć.