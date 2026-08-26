U Ruskom Selu počeli Velikogospojinski dani

U Ruskom Selu danas počinje višednevna proslava Dana sela i seoske slave. Velikogospojinski dani trajaće do nedelje, 30. avgusta, a program će obuhvatiti kulturna dešavanja, takmičenja i tradicionalna okupljanja meštana. Prvi sadržaji na programu su izložbe Tanje Nožice i Milivoja Vukojevića. Njihovi radovi biće predstavljeni večeras od 19 časova u holu Doma kulture. Četvrtak je rezervisan za nastup mladih. U sali Osnovne škole „Gligorije Popov“ od 17 časova predstaviće se Studio plesa, folklorna sekcija „Jefimija“ i Bubnjarska sekcija. Na Veliku Gospojinu, u petak, biće održana sveta liturgija u Pravoslavnoj crkvi, sa početkom u devet časova. U subotu će u školskom dvorištu biti održana 26. Pasuljijada, koju organizuje Udruženje građana „Zavičaju moj“. Proslava se završava u nedelju. Od devet časova u školi će biti održan 21. Velikogospojinski stonoteniski turnir, dok će na strelištu Lovačkog udruženja „Zec“ od 17 časova biti organizovano takmičenje u gađanju glinenih golubova.