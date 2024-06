U toku je upis u Osnovnu baletsku školu u Kikindi koji će biti otvoren do septembra

Novosadska Osnovna baletska škola koja ima izdvojeno odeljenje u Kikindi, vrši upis novih polaznika uzrasta od trećeg do petog razreda osnovne škole. Zainteresovani dečaci I devojčice moći će da se upišu u baletsku školu do septembra meseca. Nastavnici škole ističu da plaćanje članarine nije obavezno, na godišnjem nivou iznosi tri hiljade dinara, ali je sve do volje roditelja.

Osnovna baletska škola u Kikindi osnovana je 1994. godine i do danas je iznedrila mnogobrojne đake, koji su potom nastavili svoje graciozno srednjoškolsko baletsko obrazovanje. Otvoren je ovogodišnji upis zainteresovane dece u baletsku školu, uzrasta od trećeg do petog razreda i trajaće do septembra meseca.

-Ovde imamo četiri razreda, na kraju svake godine imamo godišnji ispit, a ovu decu što upravo gledate su maturanti. Sa diplomom Osnovne baletske škole u Kikindi može da se upiše dalje bilo koja baletska srednja škola. Upisujemo decu mlađeg uzrasta, a balet predstavlja kompleksnu umetnost, pokret nogu, tela, ruku.. sve kombiancije moraju da se zapamte. Taj doživljaj na sceni je neprocenjiv, a časovi baleta pomažu u radu i disciplini istakla je Ingrida Vojvodić Crnomarković nastavnica u Osnovnoj baletskoj školi u Kikindi.

-Deca uzrasta od 7,8, i 9 godina mogu upisati Osnovnu baletsku školu, a mi pozivamo roditelje i decu da dođu da vide zapravo kako ovo izgleda i o čemu se radi. U Kulturnom centru smo svakog radnog dana od 18:30 do 20 časova. Za upis je potrebna samo dobra volja, dodala je Ana Bojić nastavnica u Osnovnoj baletskoj školi u Kikindi.

Nastavnice škole ističu da balet zahteva čvrstu disciplinu, trud i rad, ali da ima mnogobrojne prednosti kao i to da pruža druženje. Članarina na godišnjem nivou iznosi tri hiljade dinara, ali plaćanje nije obavezno, sve je toga kakvu odluku donesu roditelji učenika koji su deo Osnovne baletske škole u Kikindi.