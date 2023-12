Unuk Vanja je bio vredan čekanja: Baka Milena deli prazničnu radost sa najmlađim stanarima iz zgrade

Sedamdesetpetogodišnja sugrađanka Milena Konstantinović, čekala je dugih 14 godina da doživi radost dobijanja drugog unučeta. Njeno čekanje se konačno ispunilo, a kao zahvalnost prema životu što je dobila unuka Vanju nakon dugog iščekivanja, ona već desetu godinu za redom u zgradi u Nemanjinoj ulici broj 5 čiji je upravnik priprema paketiće iz sopstvenih sredstava za mališane do deset godina. Tako je ove godine obradovala njih sedmoro, među kojima je bila i jedna beba stara svega pet meseci.

– „ Moj sin nije imao 14 godina dece. I to me je podstaklo, da se odužim nekako ovom svetu, što mi je posle 14 godina podario unuka, zato to organizujem za ovu moju decu, deset godina redovno, bez obzira koliko dece ima. Tu bude i posluženja, dođe nam i Deda Mraz i kod mene nema razlike za decu“, priča nam baka Milena koja nam dalje otkriva svoja sećanja, zavirujući u vlastito detinjstvo u vreme kada su retki bili oni momenti u iščekivanju novogodišnjih poklona. Razlog tome nije bio nedostatak dobre dece koliko jeste činjenica da je život tada bio znatno skromniji nego što je to danas.

-„ Pravo da vam kažem, nisam ni ja imala neke uslove za novogodišnju jelku, četres osme godine to nije tako bilo, pa eto čisto da na neki način ulepšamo malo i sebi, ali najviše deci. Za ukrašavanje su mi pomogle njih tri devojčice – one kite jelku svake godine, to je Iskra, Atina i Anđela. To su moji redovni, i potparoli moji, kad treba da se nešto kaže, tu su njih troje, međutim, sad mi je postao i moj Vukašin, pošto smo dobili nove komšije, dobili smo i prinovu novu, devojčicu koja ima pet meseci, tako da meni deca koja su mala dobiju pelene, a velika paketiće. Idem i kod dece u „Našu kuću”, sakupljam im čepove, nikada tamo ne odem praznih ruku, a oni su mi pokloni poklončić koji sam okačila na vrata“, kaže nam naša sugrađanka.

Uprkos promenama koje vreme, život i godine nose sa sobom, baka Milena ostaje pravi primer pozitivnosti i dobrote, podsećajući nas da je sreća u malim gestovima ljubavi i pažnje koje delimo sa drugima. Kako nam je rekla, ovu tradiciju sigurno neće prekidati sve dok je tu, jer bi bilo sramota, a ekipu naše televizije ispratila je u svom maniru, jer za drugačije ne zna – poklonima za Novu godinu.