Urbanizacija Kikinde kroz otvaranje Ritejl parka i Home Centra proces kome trenutno svedočimo

Otvaranje „Home Centra” na mestu nekadašnje „Grafike”u ulici Miloša Velikog očekuje nas tokom leta. Na tom prostoru biće otvoren JYSK, Forma Ideale i jedan supermarket. Prostor pruža mogućnost i za druge investitore, a radovi su uveliko u toku. O ovoj temi govorio je gost Dnevnika TV Kikinda, Saša Tanackov, član gradskog veća zadužen za privredu i investicije. Otvaranje budućeg Home centra plamnirano je za drugu polovinu jula, početak avgusta.

– Sećaju se naši stariji sugrađani, itekako pamte taj lokalitet, odnosno nekadašnje Privredno društvo „Grafika” koje je davno prestalo sa radom. Krajem devedesetih se uklopilo u novokneževačku Lepenku, nakon čega je došla i vlasnička tranfosracija. Tada počinju problemi, „Grafika” više nije proizvodila kako je to bilo decenijama unazad. Više od dvadeset godina imamo neuređen prostor koji može da se koristi u privredne svrhe. Nedavno, dobili smo zahtev od jednog investitora koji je iz totalno druge branše, iz IT tehnologije, ali je rešio da investira u nekretnine. Tu dolazimo do rešenja da bivša „Grafika” dobije drugu namenu koja je gradu itetako potrebna. Objekti koji nisu mogli da se smeste u budući Ritejl park na Mikronaselju biće smešteni na prostoru „Grafike” kao kompromisno rešenje. To su JYSK, Forma Ideale i takođe će tu biti i jedan supermarket, ističe Tanackov i dodaje da su radovi u toku, da će taj objekat biti na ponos svih nas i da je interes da jedan zapušten prostor bude stavljen u funkciju a biće tu i najmanje novih tridesetak novih radnih mesta.

Uveliko su u tokuradovi na izgradnji Ritejl parka u Mikronaselju. Radi se na uklanjanju temelja nedovršene zgrade. Investitor tržnog centra na 5.400 kvadrata očekuje da će otvaranje uslediti i pre prvog planiranog roka u decembru, već početkom novembra.

Sa zakupcima su već potpisani ugovori.

– To su brednovi koji se pojavljuju u Ritejl parkovima i tržnim centrima, Sinsey, New Jorker, Đak sport se vraća u naš grad, Sport Vision, biće jedan Pet shop, još jedan Pepco, otvara se novi ili treći Maxi u našem gradu, jedan lokalni ugostitelj. Trenutno se uklanja stara zgrada čiji su temelji postavljeni 2002.godine i nakon toga sledi nivelacija zemljišta koja je neophodna. Gradnja će ići mnogo brže nego ovi radovi koji prethode izgradnji. Prva namera je bila da Ritejl park počne sa radom sredinom decembra, ali sada investitori žele da prodajna funkcija počne mesec i po dana ranije. Optimističnije je da to bude bude krajem oktobra, a realnije da bude sredinom novembra, kaže Tanackov.

Među poslovnim vestima ističemo i da je lokalni privrednik Goran Pašić, vlasnik „Multipak-a” kupio od grada plac uz Novu industrijsku zonu gde je u toku izgradnja proizvodnog pogona na 1.400 kvadrata. Ova investicija vredna je blizu pola miliona eura i podrazumeva novo zapošljavanje.

