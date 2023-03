Već se popunjavaju kvote za konkurse Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Kikindi

U filijali NSZ održan je forum poslodavaca u cilju predstavljanja otvorenih javnih poziva namenjenih zapošljavanju.

Prijave uveliko stižu, a rokovi teku.

Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Kikinda sastala se danas sa oko 30 poslodavaca iz Severnobanatskog upravnog okruga kako bi na forumu imali priliku da saznaju sve o raspisanim konkursima za dodelu finansijske pomoći nezaposlenim i poslodavcima i na licu mesta dobiju odgovore na pitanja.

– Mi smo poslodavce informisali gde mogu pronaći raspisane pozive, ali dosadašnja praksa je pokazala da je kvalitetnije kada se susretnemo i otklonimo nedoumice na licu mesta. Manje dolazi od odbijanja zahteva i imamo kvalitetnije prijave. Uglavnom smo pozvali poslodavce iz privatnog sektora na koje se uglavnom i odnose pozivi, i išli smo na to da se uključuju novi poslodavci. Intencija nam je na novim poslodavcima da vide koje benefite mogu dobiti konkurisanjem na pozive NSZ, ističe Jelena Mitrović, direktorica NSZ filijale Kikinda.

Konkursi su, dalje ističe Mitrović, namenjeni zaposlenju nezaposlenih i posodavcima da dođu do radne snage, potom sticanju novih znanja i veština nezaposlenih i zapošljavanju invalidnih lica. Oročeni su rokom trajanja i kvotama.

– Prvi je u toku Javni poziv za javne radove, otvoren je do 27.marta, zatim Javni poziv za samozapošljavanje za nezaposlene koji žele da pokrenu sosptveni biznis do 10.aprila, potom sledi velika većina poziva koja je otvorena je do 30.novembra a pozivi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom su otvoreni do kraja godine. Ako se za pozive popune kvote ranije, ranije će se zatvoriti konkursi, kaže Mitrović.

Rezultati su najvidljiviji kada se podvuče crta, a to je i urađeno nakon 14 javnih poziva iz prošle godine.

– Realizovali smo celokupno kvotu, čak smo tražili i proširenje. Prošle godine finansirano je 389 nezaposlenih lica po javnim pozivima što je doprinelo smanjenju broja nezaposlenih. Dakle, na kraju decembra uporedili smo prethodne dve godine, i smanjenje nezaposlenosti je čak 19 posto, a na teritoriji okruga 14 posto. Smatram da će i ovogodišnji pozivi imati isti efekat, konstatuje Jelena Mitrović.

Svi raspisani konkursi upošljavaju određene ciljne grupe gde prioritet imaju teže zapošljive kategorije, stariji od 50 godina, lica koja su duže na evidenciji nezaposlenih, romi, korisnici socijalne pomoći i lica sa invaliditetom.