Više od šest miliona dinara uloženo u rekonstrukciju krova SSŠ „Miloš Crnjanski“

Više od šest miliona dinara uloženo je u rekonstrukciju krova Srednje stručne škole „Miloš Crnjanski“ u Kikindi, čime je rešen dugogodišnji problem prokišnjavanja i unapređeni uslovi za rad i boravak učenika i zaposlenih. Sredstva za realizaciju projekta obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

-„ Važno je bilo da se uradi jer je stari krov dotrajao, rađen je šezdesetih godina prošlog veka i prokišnjavalo je na nekom delu kolko sam obavešten i bilo je potrebno da se to sredi. Postavljena je čelična konstrukcija sa limenim krovom, sa pocinkovanim plastificirianim limom koji bi trebao da bude dugotrajniji,” izjavio je Emil Hofgezang v.d. direktora SSŠ „Miloš Crnjanski“.

Direktor škole dodaje da će u narednom periodu biti sprovedeni radovi na dotrajaloj okapnici na fiskulturnoj sali. Završetak aktuelnih radova obišli su Tihomir Farkaš, član Gradskog veća za obrazovanje i prvi čovek grada Kikinde, gradonačelnik Mladen Bogdan.

-„ Važna investicija za grad Kikindu, naše obrazovanje, važna investicija za samu školu. Taj deo krova jeste bio problematičan u nekom prethodnom periodu, zato što je to nešto što je zaista bilo potrebno da se sanira. To je već prokišnjavalo, po rečima zaposlenih u školi i bilo je potrebno izdvojiti određena sredstva da bi se to rešilo u maksimalnom roku. Naša poruka je jasna – nastavićemo da ulažemo pre svega u obrazovnu infrastrukturu, imamo dosta stvari još da završimo i dosta još da započnemo,” istakao je Mladen Bogdan gradonačelnik Kikinde.

SSŠ Miloš Crnjanski pohađa 357 đaka.