Više od šezdeset zaprega na ovogodišnjoj kikindskoj Fijakerijadi

Više od 60 zaprega iz različitih krajeva Srbije okupilo se na 31. Fijakerijadi u Kikindi, održanoj na prostoru Starog pogona. Tradicionalna manifestacija privukla je veliki broj posetilaca, koji su imali priliku da vide različite discipline, rase konja i umeće iskusnih kočijaša, ali i najmlađih učesnika.

Prema rečima Ilije Rađenovića iz Kikindskog konjičkog udruženja „Banat“, ovogodišnji odziv bio je izuzetno dobar, a učesnici su prethodno ispunili sve propisane uslove za nastup.

—„ Imamo negde oko 60 zaprega, odziv je izuzetno velik, sve kolege su ispoštovale proceduru koja je trebala, krv, zdravstveno uverenje, čime im se ovim putem zahvaljujem. Videli ste i sami, sve je prepuno, puno gledalaca“, rekao je Rađenović.



Publika je tokom manifestacije mogla da vidi jednoprege, dvoprege, četvoroprege i višeprege, mlada i zrela grla, ponije i različite rase konja, među kojima i frizijce, kao i vozače, jahače i decu koja već stiču iskustvo u konjičkom sportu.



Rađenović smatra da se kikindska Fijakerijada po kvalitetu svrstava među vodeće manifestacije ove vrste u zemlji, čemu doprinosi i dugogodišnja saradnja sa kolegama iz drugih sredina.

—„ Mislim da smo među tri najbolje fijakerijade u državi. To govori brojnost učesnika i, naravno, svih nas kolega, gde god postoji fijakerijada, mi se odazovemo. Kolege su nas ispoštovale, došle u jako velikom broju“, naveo je Rađenović.

Fijakerijadi je prisustvovao i gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan, koji je ukazao na dugu tradiciju konjičkog sporta u gradu, koja datira još od kraja 19. veka. Posebno je istakao značaj uključivanja novih generacija, ali i aktivnosti koje konjičko udruženje sprovodi sa osobama sa invaliditetom.



—„ Velika zahvalnost pre svega vama kao konjičkom udruženju zbog toga što uvodite mlade, decu, učite ih pravim vrednostima, usmeravate ih ka ovoj ljubavi i umnogome pomažete i onima kojima je pomoć najpotrebnija, pre svega i osobama sa invaliditetom, njima je ta terapija veoma važna“, rekao je Bogdan.

On je podsetio i na letnje vožnje fijakerima kroz Kikindu, koje predstavljaju još jedan način očuvanja ove tradicije i omogućavaju Kikinđanima i gostima da grad upoznaju iz drugačije perspektive.

Takmičarski deo manifestacije doneo je i ovogodišnje pobednike. Apsolutni pobednik bio je Milan Poznan iz Kovina, dok je prvo mesto u dvopregu osvojilo udruženje „Štalamerac“ iz Starčeva. Dragan Mišić iz Novog Bečeja bio je pobednik višeprega sa osam upregnutih konja.



Trideset prva Fijakerijada tako je još jednom okupila veliki broj učesnika i publike oko tradicije koja u Kikindi traje više od jednog veka, ali koja, zahvaljujući uključivanju dece i mladih, dobija i svoje nove čuvare.