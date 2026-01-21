Vlada RS definisala više od 110 milijardi dinara podrške poljoprivredi

Usvajanjem nove Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu stvoreni su jasni okviri za korišćenje budžetskih sredstava namenjenih agrarnom sektoru u narednoj godini. Ovim aktom precizno se definiše način raspodele sredstava predviđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu, a obuhvaćene su mere direktnih plaćanja, mere ruralnog razvoja, kreditna podrška poljoprivredi, kao i sredstva iz IPARD programa. Jedan od važnih segmenata uredbe odnosi se na sektor mlekarstva, budući da je omogućena isplata preostalih sredstava za premiju za mleko za treći kvartal 2025. godine, dok je istovremeno obezbeđen i pun iznos sredstava za isplatu premije za četvrti kvartal. Kako je najavljeno, javni poziv za ostvarivanje prava na premiju za mleko za poslednji kvartal 2025. godine biće raspisan u narednim danima, čime će proizvođačima biti omogućeno da pravovremeno podnesu zahteve i ostvare pripadajuću podršku.

Pored toga, uredbom su opredeljena i sredstva namenjena jačanju sistema stručne i savetodavne podrške u poljoprivredi, što predstavlja važan korak ka unapređenju znanja, konkurentnosti i održivosti domaće proizvodnje. Posebno mesto zauzimaju i podsticaji u okviru IPARD programa za 2026. godinu, koji se realizuju u saradnji sa Evropskom unijom i koji poljoprivrednicima omogućavaju značajna ulaganja u modernizaciju proizvodnje, preradu i unapređenje ruralne infrastrukture. Iz nadležnih institucija najavljuju da se u narednom periodu očekuje donošenje dodatne uredbe kojom će detaljno biti definisane sve mere agrarne politike za 2026. godinu, uključujući uslove, iznose i rokove za ostvarivanje prava na podsticaje. Time će proizvođačima biti obezbeđena dodatna pravna sigurnost i jasniji uvid u dostupne oblike podrške. Podseća se da je za podsticaje u poljoprivredi i razvoju sela u 2026. godini opredeljeno više od 110 milijardi dinara, što čini oko 54 odsto ukupnih državnih podsticaja prema važećem Zakonu o budžetu. Reč je o jednom od najvećih agrarnih budžeta do sada, koji treba da obezbedi stabilno finansiranje tekuće proizvodnje, investicija i dugoročnog razvoja ruralnih područja širom Srbije. Nadležno ministarstvo poručuje da će i ubuduće redovno i blagovremeno obaveštavati javnost i poljoprivredne proizvođače o svim novim merama, javnim pozivima i koracima u sprovođenju agrarne politike, sa ciljem da podrška države stigne do što većeg broja korisnika na terenu.