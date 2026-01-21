August 8, 2026
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Vladimiru Vujoviću iz Bara uručena Nagrada „Đura Đukanov“

Aleksandar Zigic04 mins

Književna scena obogaćena je novim laureatom, jer je ovogodišnje priznanje „Đura Đukanov“ prvi put otišlo van granica Srbije i to u ruke Vladimira Vujovića iz Bara, za rukopis zbirke kratke proze „Slobodni udarci“. Mladi autor rođen je 1991. godine, a po završetku Medicinskog fakulteta u Beogradu zaposlen je u bolnici u Sutomoru. Do sada je objavio tri romana.

-„ Prethodno sam objavio tri romana ali ovo je moja prva zbirka kratke proze i drgao mi je što sam baš za nju dobio nagradu koja nosi ime jednog vrlo zanimljivog i neobičnog pisca. Kratke priča jesu forma koja je, čini mi se, nepravdeno zapostavljena, ali upravo ovakve nagrade pomažu i skreću pažnju, pogotovo na mlade autore koji se pronalaze u ovakvim žanrovima. Junaci su različiti, ima tu, kao što su primetili i članovi žirija, različitih uticaja – nekada su to ljudi sa margine a nekada su to oni koji pokušavju da kroz kreativnost i umetnost pronađu neku istinu o sebi,” izjavio je ovogodišnji laureat Nagrade.

Nagrada „Đura Đukanov” već gotovo dve decenije zauzima značajno mesto među književnim priznanjima namenjenim savremenom stvaralaštvu i autorima koji donose autentičan izraz i tematsku prepoznatljivost.

-„ Žiri je radio ove godine u sastavu Alen Vešić, Branislav Živanović i Igor Cvijanović koji je bio predsednik žirija. Oni su naravno, prvo sve rukopise pažljivo pročitali i nakon kraće rasprave izdvjili dva rukopisa, i odlučili da nagrada pripadne Vladimiru Vujoviću. Ono što su oni naveli u saopštenju i po čemu se izdvojio rukopis jeste to  da iako se oslanja na američku kratku priču, on je to nadogradio veoma kreativno i stvarao narativ koji ne samo da ima zanimljive obrte nego i iznova ruši sve one ustaljane čitalačka očekivanja. Nama je to važno da nastavimo da negujemo ovaj konkurs jer se radi o našem kolegi koji je dugo godina radio kao bibliotekar u našem ogranku u Mokrinu i zaista je značajn predstavnik banatske proze,” nadovezala se Dunja Brkin Trifunović, v.d. direktora Narodne biblioteke „Jovan Popović”.

Brkin Trifunović je dodala da je i ovogodišnji izbor žirija bio ispravan, kao i prethodnih godina, budući da su laureati nagrade koja nosi ime Đure Đukanova nastavili da nižu zapažene uspehe, osvajajući brojna književna priznanja, pa čak i ulazak u najuži izbor za NIN-ovu nagradu, što je bio slučaj i ove godine.

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