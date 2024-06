Voćar Lazo Gačić iz Novih Kozaraca unapređuje proizvodnju zahvaljujući gradskim subvencijama

Lazo Gačić, tridesetčetvorogodišnji voćar iz Novih Kozaraca, sa svojim posedom od 1.200 zasada šljive ove godine beleži odlične prinose. Trud i posvećenost mladog voćara prepoznala je i lokalna samouprava, koja mu je odobrila subvencije za nabavku sistema za navodnjavanje i pumpe za pretakanje komine, odnosno rakije.

-„ Od zasada imamo samo šljive, stenlej i čačanska lepotica sa tim je počeo deda da se bavi a posle toga otac je nastavio, ja sam to malo proširio, digao na viši nivo. Imamo oko 1.200 stabala i to je to. Ova godina je dobro protekla kako su drugi voćnaci stradali u okolnim selima i mestima, ja sam još i prošao dobro. Tržišna cena ne zna se još uvek, priča se nešto oko 35, 40, dinara, videćemo kada dođe vreme za berbu, to je za petnaestak dana. Moj otac u početku nije verovao u to, posle toga kada sam ja krenuo, pokušao sam da konkurišem za bunar, sistem kap po kap i prolazio sam na konkursu. Za ovu godinu konkurisao sam za sistem za navodnjavanje, tu sam prošao i pumpu za pretakanje komine, odnosno rakije. Svaka podrška znači, olakša nam, nekako nam bude mnogo lakše i država vrati novac tako da taj novac ponovo uložimo u neke druge stvari i ide se napred. Teško, ali ide se. Mi smo se uglavnom bazirali na prodaju šljive kao šljive, a rakiju to što ne možemo da prodamo, za svoje potrebe ispečemo, prijatelje….krenuli smo i sa pravljenjem robnih marki. Bićemo prepoznatljivi po našoj robnoj marki, rakiji, ljubičasta dama, ” rekao nam je voćar Lazo Gačić, dodajući da za naredni period planira nabavku mašina za otkoštavanje voća kako bi sve išlo bolje i lakše.

Podrška lokalne zajednice i ulaganje u modernu opremu ključni su faktori za uspeh mladih voćara poput Laze Gačića ali i za sve poljoprivrednike koji teže ka unapređenju svojih proizvodnih kapaciteta.