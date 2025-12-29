VOZILI PIJANI I BEZ POJASA

Na području Policijske uprave u Kikindi tokom vikenda dogodile su se 2 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom u iznosu od 185.000 dinara. Saobraćajne nezgode dogodile su se usled nepropinog upravljanja vozilom.

Zbog učinjenih saobraćajnih prekršaja, zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka podneti su protiv 8 učesnika u saobraćaju i izdat je 71 prekršajni nalog.

Istovremeno, iz saobraćaja je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci isključeno 16 vozača, od kojih je jedan zadržan u trajanju do 12 časova, jer je izmerena količina alkohola u organizmu prelazila granicu od 1,20 promila alkohola u organizmu.