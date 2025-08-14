15 августа, 2025
Zbog blokadera nasilnika završio na nosilima! Jezivo nasilje na ulicama Bačke Palanke! (VIDEO)

Miroslava Obadić01 mins

Autor: 24sedam

Kako je prikazano na video-snimku, povređenog muškarca ekipa medicinara iznosi na nosilima do vozila Hitne pomoći

Jedan muškarac, koji je hrabro stao u odbranu prostorija Srpske napredne stranke, brutalno je povređen večeras u Bačkoj Palanci od strane blokadera.

Kako je prikazano na video-snimku, povređenog muškarca ekipa medicinara iznosi na nosilima do vozila Hitne pomoći. 

Prema prvim informacijama, blokaderi su ga brutalno napali jer je on stao u odbranu prostorija Srpske napredne stranke u tom gradu. 

Ovaj događaj još jednom pokazuje pravo lice tzv. “mirnih protesta”, iza kojih se kriju ulični nasilnici spremni da krv proliju kako bi uneli haos i strah među građane.

