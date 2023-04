Zbog obilnih padavina: Komšijski derbi fudbalera „ŽAK”-a i velikoselske „Kozare” odložen za sredu

Nepovoljni vremenski uslovi, kiša praćena ledom onemogućili su da se na Vašarištu odigra 20. kolo Vojvođanske fudbalske lige – istok između fudbalera „ŽAK-a” i „Kozare” iz Banatskog Velikog Sela, te je utakmica pomerena za sredu od 16 časova. Aktuelni prvaci, fudbaleri „Kikinde” proteklog vikenda nisu imali toliko sportske sreće, budući da su poraženi u Starčevu od domaćeg „Borca” sa 2:0. U isto sportsko sivilo utopili su se i fudbaleri „Crvene zvezde” iz Ruskog Sela koji su poraženi u Botošu od domaćeg „Omladinca FAM” sa 2:1. „Sloboda” iz Novih Kozaraca remizirala je na domaćem terenu rezultatom 2:2 sa „Vojvodinom” iz Perleza.

U 20. kolu Područne fudbalske lige Zrenjanin, mokrinski „Delija” poražen je kod Jaše Tomića od domaćeg „Radničkog 1911” sa 1:0, dok je istu sportsku sudbinu doživeo i nakovački Polet koji je poražen na domaćem terenu od „Budućnosti” iz Srpske Crnje sa 3:0.

Rukometaši „Kikinde Grindex” ostvarili su pobedu u 22. kolu Arkus Super rukometne lige Srbije, nakon što su na gostovanju u Kostolcu pobedili ekipu „Rudara” rezultatom 31:26 prekidajući tako niz od sedam uzastopnih poraza. Ekipu će do kraja sezone predvoditi Goran Mitreski nakon ostavke prethodnog trenera Gorana Kurteša koji se sa Kikinđanima rastao u mirnom i korektnom tonu. Pobeda Grindeksovcima znači na jačanju samopouzdanja, s obzirom na to da još postoji mogućnost da se izbore za opstanak u elitnom rangu takmičenja, ukoliko nastave da igraju u ovom ritmu.

U poslednjem kolu Prve A lige, vaterpolisti „ŽAK”-a su odigrali nerešeno 13:13 protiv ekipe „Beograda”. Iako je utakmica bila bez značaja po pitanju rezultata, jer su već izborili opstanak u najvišem rangu takmičenja posle osmogodišnje pauze, naši sugrađani su pokazali izvanredno umeće u igri. Nemanja Budurin, koji je bio kapiten ekipe Železničara, odigrao je svoj poslednji meč u karijeri na kikindskom bazenu i oprostio se od terena. Na kraju sezone, „ŽAK” se nalazi na osmom mestu tabele sa 20 bodova. Ambicije kluba za naredni period zavisiće od gradskog budžeta, naveli su iz Uprave kluba.

Odbojkašicama „Kikinde 0230” falilo je malo sportske sreće da dođu do pobede nad liderom na tabeli, ekipom „Panonije” iz Bačke Palanke koja je ipak slavila sa 3:1 u setovima. Odbojkaši „Kikinde” poraženi su u Sremskim Karlovcima od Stražilova sa 3:0 u setovima.

Košarkaši „Velike Kikinde” su u stepenu doigravanja Druge regionalne košarkaške lige sever za plasman od pwetog do osmog mesta savladali novosadsku „Budućnost” sa 98:80, dok je novokozaračka „Sloboda” za plaman od devetog do dvanaestog mesta savladala „Torpedo” u Odžacima sa 65:57. U višem rangu takmičenja, Prvoj ligi, košarkašice „Kikinde” trijumfovale su sa 72:43 nad Karađorđevom. Kikinđanke se nadmeću za plasman od 9. do 12. mesta.