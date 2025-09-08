Želimo mir i stabilnost, bez nasilja-poručeno na protestu ,,Građani protiv blokada”

Oko 1.500 ljudi iz Kikinde i okoline došlo je juče ispred Gradske kuće da pokaže da žele mir, stabilnost, Srbiju bez blokada, nemira, paljenja fakulteta, rekli su za našu televiziju. Bajkeri i ratni veterani i ovaj put podržali su proteste protiv blokada u Kikindi.

Mirnim protestom, oko 1.500 građana iz Kikinde i okolnih mesta pokazalo je šta želi većinska Srbija. Sve je bilo u znaku želje za životom bez nasilja i blokada, paljenja fakulteta, nemira i napada na one koji imaju drugačije mišljenje. Među okupljenima ispred Gradske kuće bio je i Nikola Šelić, koji živi u Beču I već treći put je sa svojim sugrađanima.

Građani su bez zadrške govorili zašto su se okupili na protestu ,,Građani protiv blokada”. Držali su balone u crvenoj, beloj i plavoj boji, dostojanstveno pružajući podršku za pristojnu Srbiju, kako su rekli.

Turiranjem motora i ovoga puta bajkeri su u Kikindi podržali skup protiv desetomesečnih blokada u Srbiji, a ratni veterani razvili su srpsku trobojku ispred Gradske kuće i transparent Ne damo Srbiju.