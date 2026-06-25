Željka Aleksić iz Beča dobitnica je ovogodišnje nagrade konkursa za objavljivanje knjige u ediciji „Prva knjiga”

Željka Aleksić iz Beča dobitnica je ovogodišnje nagrade konkursa za ediciju „Prva knjiga“, koji tradicionalno organizuju Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa i Grad Kikinda.

Njena zbirka poezije „Žena koja ima tremu“ izabrana je za objavljivanje među pristiglim neobjavljenim rukopisima mladih autora. Prema oceni žirija, rukopis se izdvojio autentičnim izrazom, savremenim senzibilitetom i temama koje se bave migracijama, identitetom, odrastanjem i pripadanjem.

Željka Aleksić je vizuelna umetnica iz Srbije koja živi i radi u Beču. Diplomirala je 2023. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Beču, gde je i dobitnica više značajnih nagrada i stipendija. Poeziju piše od 2012. godine. Aleksić danas razvija umetničku praksu koja povezuje vizuelnu umetnost, performans i poeziju, istražujući odnose između umetnosti, rada, migracije i društvenih struktura.

Konkurs je bio namenjen mladim autorima koji stvaraju u oblasti poezije, proze, eseja i književne kritike, a nagrađeni rukopis biće objavljen u okviru edicije „Prva knjiga“ Banatskog kulturnog centra.

Ove godine pristigao je manji broj rukopisa nego prethodnih godina, što je, prema oceni žirija, između ostalog posledica sve većeg broja srodnih konkursa za mlade autore i prve knjige, kao i pomerenog termina raspisivanja konkursa.

Žiri je radio u sastavu: dr Mladen Đuričić, književni kritičar; msr Andrea Beata Bicok, književna kritičarka; i Radovan Vlahović, književnik i direktor BKC-a, koji je bio predsednik žirija.