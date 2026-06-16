Značajna ulaganja u razvoj seoskih mesnih zajednica

Nekada zapušteno smetlište prekriveno strnjikom, trskom i gustim rastinjem kraj jezera u Nakovu danas je uređena zelena oaza koja okuplja brojne posetioce. U uređenom prostoru za odmor i rekreaciju uživaju Nakovčani, Kikinđani i meštani Banatskog Velikog Sela svih gerenacija. Za rekonstrukciju staze oko jezera dužine 800 metara, Pokrajina je izdvojila 12 miliona dinara. -„ Jako smo zadovoljni šta je sve urađeno za mesec i nešto dana, zaista kvalitetno i što se tiče ljudi što su radili, majsotra, zaista nemamo reči, predivno je to što imamo u selu, i za ove dve nedelje kako je završeno je pokazano koliko je potrebna ovakva oaza i koliko se koristi. Dolaze na desetine žena, dece, rekreativaca,” izjavio je Branislav Čubrilo, predsednik Saveta MZ Nakovo.

U Ruskom Selu trenutno su u toku radovi na izgradnji parking mesta ispred Udruženja građana Torontal i kod katoličkog groblja, od ukupno predviđenih 24 za izgradnju u ovom mestu za šta je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 2, 5 miliona dinara.

-„ Torontal je postao jedna turistička destinacija u gradu Kikindi a pogotovo u Ruskom Selu, jer treba da znamo da prethodne dve, tri godine kako sam počeo da radim jednodnevne ekskurzije, ove godine smo imali već negde oko 500 dece koja su došla. Nudimo pored lepog ambijenta i radionice starih zanata,” dodao je Šandor Talpai, predsednik UG Torontal.

Ulaganja u infrastrukturu tako ostaju jasno opredeljenje lokalne samouprave, pokrajine i države.

-„ Trudićemo se koliko god možemo i u narednom periodu da izdvajamo sredstva ne samo za Rusko, nego i za ostala sela i sigurno ćemo i u narednom periodu biit u prilici da obilazimo još sela,” istakao je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan.