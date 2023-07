Žurka za pamćenje na sedmom ,,Suvača demo festu”

Suvača demo fest je postao tradicija koja okuplja mlade i talentovane muzičare, dajući im priliku da pokažu svoj rad i steknu nove obožavaoce. Sedmo izdanje nije bilo izuzetak, jer su bendovi iz svih krajeva Vojvodine na stejdžu Bifea 67 napravili žurku za pamćenje o kojoj će sigurno još dugo pričati. Uroš Derikrava, frontmen je zrenjaninskog benda ,,Uroš i Nejaki“ koji je prvi put nastupio na Suvača demo festu. Pored Uroša, bend još čine Momčilo Momirov, Uroš Silaški, Aleksa Torbica i Mihajlo Cvejić.

-,, Bend postoji jedno dve godine. Prvi nastup smo imali pre dva leta i ovakvi festivali puno znače za promociju i dobru priliku da se predstavimo. Nade i budućnosti za ovakvu muziku ima, jer u suprotnom mi se njom ne bismo bavili. Trenutno to nije mejn-strim muzika, ali verujemo da će se to vratiti i da još uvek ima ljudi koji to žele da čuju”, rekao nam je Uroš Derikrava frontmen benda „Uroš i Nejaki”.

Festival je i ove godine pokazao koliko je važno podržavati i promovisati neafirmisane talente i nezavisnu muzičku scenu. Mladi bendovi dobili su priliku da se pokažu svetu i da na taj način pokažu da rok definitivno nikada neće umreti.