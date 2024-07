Zvonko Bogdan oduševio Kikinđane na trećim ,,Kikindskim tamburaškim svečanostima”

U prepunom dvorištu Kurije, treće “Kikindske tamburaške svečanosti” pružile su sugrađanima nezaboravno veče. Za dobru atmosferu pobrinuo se Zvonko Bogdan, legendarni izvođač vojvođanske tamburaške muzike, koji je oduševio prisutne svojim pesmama, pjesmama i pismama.

-„ Au…dobro veče. Da sam ja znao da će biti ovoliko sveta….ja sam ovo namerno obukao da ne mislite da nemam šta da obučem, ali ću ja to odmah i skinuti da ne bi prije vremena Hitna pomoć došla po mene. Dobro veče dragi gosti, dobro veče dragi domaćini, oinh koji ste došli sa raznih strana….dobro veče Kikindo, dobro veče severnom Banatu i dobro veče Vojvodino. Ja sam zamolio moje tamburaše da me prate i večeras, prate me decenijama, bolje nego vaša policija. Kao i obično, kao i na svim našim koncerima vratiću vas u vremena koja se više ponoviti neće i zato ćemo prešetati jednom predivnom oblasti koja se zove Panonija,” rekao je na samom početku miljenik svih generacija.

Marinko Piuković svira bas u orkestru od 1991. godine koji prati Zvonka Bogdana.

-„ Pre svega Zvonko Bogdan je veliki profesionalac i na sceni a kada radimo s njim, izuzetno je lako sarađivati i on je dobar saradnik. Često volim da kažem da je on i dirigent i pevač i vodi ceo orkestar i kompletan program. Mislim da je to jedna jedinstvenost koju on poseduje i svi smo srećni i zadovoljni što ga služi glas. Publika koja dolazi na koncerte je njegova publiak koja voli starogradsku i vojvođansku pesmu i pesme koje Zvonko Bogdan predstavlja na jedinstveni načina to su pesme iz celog regiona, kako on voli da kaže da je to panonska muzika…ima mađarskaih, rumunskih, hrvatskih, vojvođanskih, sevdaha…često su na jnegovom repertoaru, tako da je to jedan repertoar koji možemo reći da je za region prepoznat a svakako starogradska pesma njega najviše krasi i to je jednostavno nešto što je on jedinstven u tome,” otkrio je Piuković.

-„ Na ideju organizacije ,,Kikindskih tamburaških svečanosti” došli smo pre tri godine kada smo poželeli da kikindskoj publici ponovo još više privližimo tamburašku muziku koja je ovde neka vrsta klasične muzike. Nema slavlja, nema događaja u našim životima koje ne prate tamburaši i verujem da je to publika prepoznala što možemo da viidmo i ove godine,” istakao je Marko Markovljev, v.d. direktora KCK-a.