15. ,,Seljački parti” čuva duh prošlih vremena u Mokrinu

„Seljački parti“ je više od obične manifestacije; to je vreme kada se starinski duh i običaji oživljavaju i prenose na mlađe generacije. Ove godine, po 15. put posetioci na mokrinskom Vašarištu su imali priliku da uživaju u starinskom načinu zabavljanja naših baka i deka. Krunjenje kukuruza, pravljenje tvrđave od kukuruznih ostataka, guranje traktorske gume, bacanje cigle s ramena, čičkaroše – samo su neke od igara karakterističnih za Banat. A posetilaca – nikad veći broj. Od Kuvajta do Nemačke, Republike Srpske, Rumunije, Mađarske , Bosne i Hercegovine pa sve do Novog Zelanda. Svi u Mokrin.