„Bibliokamp” u našem gradu biće održan od 14. do 18. jula – rok za podnešenje prijava za učešće je do petka, 11. jula

Narodna biblioteka „Jovan Popović” i ovog leta otvara svoja vrata najmlađima, organizujući „Bibliokamp” za decu uzrasta do 11 godina. Kamp će biti održan u periodu od 14. do 18. jula, uz raznovrstan i kreativan program namenjen druženju, učenju i igri.

-Stalo nam je do svih naših članova i ljudi kojima je naša biblioteka utočište, mesto istraživanja, informisanja i uživanja. Posebnu pažnju ovog puta usmerili smo ka deci, koja rastu uz knjige, vole da se druže, a i da nauče nešto novo. „Bibliokamp” se održava po drugi put i veoma nam je značajan. Prošle godine odziv je bio sjajan, a tome se nadamo i sad – istakla je Dunja Brkin Trifunović v.d. direktora Narodne biblioteke „Jovan Popović” Kikinda.

Prijave za ovogodišnji „Bibliokamp” mogu se podneti putem mejla kultura@ki.biblioteka.org.rs do petka, 11. jula.