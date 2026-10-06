Kikinda obeležila osamdeset dve godine od oslobođenja u Drugom svetskom ratu

Kikinda je danas obeležila 82 godine od oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Tim povodom, na Spomenik žrtvama fašizma u centru grada položeni su venci i odata počast borcima koji su dali živote u borbi protiv okupatora.

Vence su položili predstavnici lokalne samouprave, Vojske Srbije i policije, vojnog izaslanstva Ambasade Ruske Federacije, boračkih udruženja i političkih organizacija.

Šesti oktobar jedan je od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji Kikinde. Borbe za oslobođenje grada počele su 5. oktobra 1944. godine, kada su jedinice sovjetske Crvene armije krenule iz pravca Žombolja. Na ulazu u Kikindu usledila je višesatna borba sa nemačkim snagama, a narednog dana u grad su ušli sovjetski vojnici i pripadnici Velikokikindskog partizanskog odreda. Posle više od tri godine okupacije, Kikinda je 6. oktobra 1944. godine dočekala slobodu.

Tokom Drugog svetskog rata život je izgubilo više od 600 Kikinđana. Sećanje na stradale čuva i Spomenik žrtvama fašizma u centru Kikinde, delo vajara Aleksandra Zarina. Podignut je 1961. godine i smatra se prvim apstraktnim spomenikom na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Polaganjem venaca i odavanjem počasti još jednom je obeležena godišnjica događaja koji je ostao trajno upisan u istoriju Kikinde.