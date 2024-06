15,9 miliona dinara izdvaja se za 17 mera subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Subvencije u domenu poljoprivredne politike i programa ruralnog razvoja otvorene su od 8. maja i trajaće do 1. decembra sa ciljem podrške ka održivoj poljoprivrednoj praksi i unapređenju ruralnih područja. Za 2024. godinu, ukupan iznos od 15.950.000 dinara opredeljen je za 17 različitih mera koje pokrivaju subvencije za unapređenje infrastrukture, podršku za modernizaciju tehnologije, kao i podsticaje za diverzifikaciju poljoprivredne proizvodnje.

-„ Što se tiče programa poljoprivredne politike i ruralnog razvoja za 2024. godinu, gde smo mere subvencije otvorili da tako kažemo 8. maja i one traju do 1. decembra. Za ovu godinu pripremili smo 17 mera i ukupan iznos od 15 miliona i 950 hiljada dinara. Prošle godine odziv je bio izuzetno velik, imali smo preko 600 odobrenih zahteva i 96 odsto realizacije programa, ove godine, takođe, zainteresovanost je jako velika, do sada je podneto preko 250 zahteva a ono što je iznenađujuće u odnosu na prethodne godine jeste da su mlada poljoprivredna gazidnstva na selu, za mere podsticaja ostanka i opstanka mladih izuzetno aktuelne. Čak 19 mladih poljoprivrendika se do sada javilo za meru koja itekako, kažu koristi za kupovinu priključnih mašina, u pitanju je iznos od maksimalnih 200.000 dinara, odnosno 50 odsto od ukupne vrednosti kupljene opreme. Svakako godinama unazad primeti se trend najinteresantnijih mera, a to su mere sistema za navodnjavanje povezane sa svim klimatskim promenama, sve više povrtara vidi da je to mera koja je neophodna, takođe, bunari su vrlo interesantni i standardno mera pčelarstva, kupovina opreme za pčelarstvo, takođe mere u stočarstvu, vrlo su interesantne, umatičenja i druge mere koje smo pripremili – ratarstva, povrtarstva, razvoja starih zanata veći broj starih zanata ove godine i veći broj udruženja sa projektima iz poljoprivrede,” navela je Miroslava Narančić ispred Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralin razvoj GU Kikinda.

U narednom periodu u planu su i aktivnosti koje se tiču PET ambalaže.

-„ Prvi put u Kikindi se sprovodi takva vrsta aktivnosti, radićemo malo i širu najavu ove aktivnosti gde ćemo pokazati na koji način treba sakupiti, privremeno sačuvati da tako kažem ambalažu koja se koristi u poljoprivredi za zaštitu kultura. Tu ambalažu treba sačuvati do polovine jula meseca kada će prvi put u Kikindi biti organizovana ovakva vrsta aktivnosti sa PSS i nadležnim Sekretarijatom grada, znači da se na pravilan i adekvatan način zbrine ambalaža od upotrebe sredstava za zaštitu bilja, ” dodala je Narančić.

Za sve poljoprivrednike koji žele da unaprede svoje gazdinstvo i iskoriste sve prednosti savremene poljoprivredne tehnologije, subvencije su idealna prilika dadaje naša sagovornica kao i da ne treba propustiti šansu za apliciranjem i ostvarivanjem podrške koja će proizvodnju podići na viši nivo.