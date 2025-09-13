Da li je knjiga pobedila društvene mreže i pametne telefone?

U vremenu kada su nam društvene mreže i pametni telefoni u potpunosti preuzeli pažnju, opšte prihvaćeno je mišljenje da sve manje čitamo. Proverili smo kako je u Kikindi. Da li Narodna biblioteka ,,Jovan Popović” ima nove članove, koja populacija stanovništva pozajmljuje knjige i koja literarura preovladava. Da li i koliko čitaju Kikinđani?

Da li su nam internet i pametni telefoni uništili naviku za čitanjem? Da li će čitanje knjiga biti stvar prošlosti u budućnosti? Od presudnog značaja za formiranje same svesti o značaju knjige i negovanja čitalačke kulture kod dece od najranije životne dobi, jeste uloga porodice, a druga adresa koja često tu ulogu zamenjuje je biblioteka. Tu saznajemo da li postoji kriza čitanja kod mladih.

Kikindska biblioteka ima puno članova koji su tek ugledali svet, a najstariji redovni posetilac star je 86 godina. Dokaz je to da žalja za knjigom nikada ne utihnjuje, naprotiv s veremenom sve je jača.

Kikinđani biraju najrazličitiju literaturu za čitanje, svako prema svojim potrebama, ali ima i onih koji iskreno priznaju da nemaju potrebu za knjigama.

Od početka godine Narodnu biblioteku ,,Jovan Popović” posetilo je i pozajmilo knjigu preko 15.000 članova.