Nema kraja: Počelo novo čišćenje divlje deponije u Mokrinu

Višegodišnje ruglo, deponija na obodu Mokrina, prema izlazu iz sela, počela je da se raščišćava, zahvaljujući sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u iznosu od 10 miliona dinara, dok je Grad Kikinda učestvovao sa 2 miliona dinara. Radove je danas obišao gradonačelnik Mladen Bogdan sa saradnicima.

Slika koja je već godinama poznata. Ruglo Mokrina, deponija na izlazu iz sela, teško da bilo čime može da opravda. Nesavesni meštani, višeod deceniju i po donose ovde otpad koji stvara ružnu sliku, a o Mokrinčanima ni malo lepu. Bageri su na terenu, užurbano rade I tako već 15 godina.

Prethodna uređenja deponije samo oslobodila prostor za nova bacanja otpada, a novac se troši iz gradske kase. Pitanje je dokle?

I to na očigled kjamera i gradonačenika. Bezobrazluk i nesavesno bacanje otpada izgleda da nemaju granicu. Donosi se I baca bukvalno sve, a znak za branjeno bacanje smeća, iščupan je i bačen pokraj puta.

Jedino rešenje vidi se u postavljanju kamera, što je, kako je rečeno, u planu za naredni period.