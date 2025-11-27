Za lepšu i zeleniju sredinu: Postavlja se vetrozaštitni pojas u Iđošu

Još jedna značajna ekološka akcija počela je da se realiuzuje. Na izlazu iz Iđoša prema Mokrinu, postavlja se vetrozaštitni pojas i sadi 5.700 sadnica različitih vrsta drveća u više nivoa, dužine oko dva kilometra. Projekat koji se realizuje zajedničkim sredstvima Ministarstva za zaštitu životne sredine i Grada Kikinde, vredan je 9,8 miliona dinara.

U cilju povećanja pošumljenosti, Grad Kikinda je sredstva za vetrozaštitnr pojaseve u Iđošu dobio od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Kikinda kao jedna od najmanje poštumljenih sredina u Evropi, sa nešto više od 1 odsto, intenzivno radi na poboljšanju te slike. Projekat koji se realizuje zajedničkim sredstvima Ministarstva za zaštitu životne sredine i Grada Kikinde, vredan je 9,8 miliona dinara. Lokalna samouprava učestvuje sa 2,5 miliona.

Na potezu od ulaza u Iđoš do mosta prema Mokrinu na dva kilometra protezaće se 5.700 sadnica u više nivoa, hrasta lužnjaka, lipe, topole, borova, drena, jorgovana i drugih.

Završetak sadnje planiran je 1. decembra. Kako je najavljeno, do kraja godine u planu je uređenje parternih površina, popuna školskih šuma, sadnja u selima i uređenje gradskog trga.