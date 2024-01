Andrej Popović najbolji je fizičar na celom svetu

Andrej Popović je istaknuti mladi fizičar koji je svoj talenat potvrdio osvajanjem prestižne titule na svetskom nivou. Njegova postignuća nisu prošla neprimećena, pa ga je nedavno Srpska akademija nauka i umetnosti nagradila za posvećeni rad i veliki doprinos u oblasti fizike. To je inače samo jedno u nizu Andrejevih priznanja.

-„ Mogu da kažem da sam 2021. godine osvojio to srebro na temu „Savremena rešenja fuzije sa osvrtom na same početke gde sam učestvovao u oblasti fizičkog inžinjerstva i delio sma nagradu sa jednom Ukrajinkom, a letos sam osvojio dve zlatne medalje, na fizičkoj olimpijadi na kojoj se radila kvantna mehanika i u novembru sam osvojio zlato iz matematike na takmičenju slično našem „Kenguru bez granica“, “priča nam Andrej, koji ipak ne krije da je astrofizika njegova velika ljubav.

-„ Nekako se stvorila ljubav prema tome još od malih nogu, a sa vremenom razvio sam ljubav prema nuklearnoj i kvantnoj mehanici. Mislim da je to nešto urođeno, jednostavno oduvek me je zanimalo šta je tamo iza našeg solarnog sistema ili kako da dođemo do drugog zvezdanog sistema i tome slično“, dodao je naš sugrađanin.

Uz izvanredne rezultate koje je do sada ostvario , Andrej se izdvaja i po svojoj skromnosti. Kako je jedan od glavnih ciljeva mladog naučnika otkrivanje nečeg novog, što će kasnije pomoći svetu, verujemo da isto tako svet može očekivati još mnogo inovacija i doprinosa od ovog talentovanog fizičara i u daljoj budućnosti.