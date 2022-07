Apel građanima da ne spaljuju nisko rastinje

U Policijskoj upravi Kikinda ističu da je u prethodnom periodu značajno povećan broj požara čiji je najčešći uzrok bilo spaljivanje niskog rastinja, suve trave, korova i trske na otvorenom prostoru. Od početka godine do danas na teritoriji Kikinde bilo je 160 intervencija na požarima na otvorenom, dok su na području Severnobanatskog okruga bile 332 takve intervencije.

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije uputio je apel građanima da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama kao i na obradivim površinama ili u blizini šuma jer postoji realna opasnost da se požar proširi i prouzrokuje materijalnu štetu na okolnim objektima. Takođe, svojim nesavesnim postupcima građani ugrožavaju sopstvenu i bezbednost drugih ljudi.

Članom 50. Zakona o zaštiti od požara zabranjuje se spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanja biljih ostataka. Zakonom su predviđene novčane kazne za nepoštovanje ove odredbe i to za pravna lica kaznom od 300.000 do milion dinara, a za odgovorna lica u pravom licu su od 10.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara, saopštila je policija.