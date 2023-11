Bezbednost u školama na dnevnom nivou prati 69 policijskih službenika

Bezbednost dece u školama ove godine podignuta je na viši nivo. Roditelji, Policijska uprava i nastavni kadrovi pristupili su novim merama u cilju da deci omoguće siguran boravak u školi, ali i van nje.

Nakon strašnog događaja koji je zadesio celu Srbiju trećeg maja 2023. godine očekivano je da je u proteklom periodu tema broj jedan bezbednost u školama. Policijska uprava, roditelji i svi nastavni kadrovi početku ove školske godine pristupili su ozbiljnije i primenili sve mere opreza kako bi deci omogućili siguran boravak u školama. Policijska uprava u Kikindi predstavila je retrospektivu rada u toku 2023. godine, te je istaknuto da su krivična dela po školama smanjena sa 13 na 6%, a prekršaji sa 9% na 6 u odnosu na prethodne godine.

-Broj krivičnih dela, prekršaja i ostalih događaja na našem području je ukupno smanjen. Od 11.05.2023. četrdeset i devet škola u proseku dnevno obezbeđuje šezdeset i devet službenika. Neke škole samo u jednoj smeni, a većinu škola u obe smene, rekao je načelnik PU Kikinda Pavle Rajkov.

Obzirom na to da je u svakoj školi dežuran policajac, u slučaju konflikta među decom prvo je dežurni nastavnik dužan da pristupi rešavanju konflikta na adekvatan način, a potom službeno lice.

-Policajac je tu da svakome pruži ono što mu treba, a to je sprečavanje ugrožavanja bilo kojih pojava na telo i život građana, bilo to dete, maloletnik ili odrasla osoba. Policajac ima pravo da primeni sve vrste ovlašćenja koje mu nudi zakon u policiji, sa tim što ima određena ograničenja u primeni oderđenih sredstava prinude gde je propisano zakonu. Ne treba policajac da se meša u određene stvari, ako je to iz čiste igre recimo, tada treba razredni starešina ili dežurni nastavnik da reaguje. Zakon je predvideo šta sve može uticati detetu na psihu, jer nije isto kada vam priđe službeno lice u uniformi sa oružjem i dežurni nastavnik, zaključio je Pavle Rajkov.

Udruženim snagama bezbednost dece u školama podignuta je na viši nivo. Porodica ima najznačajniju ulogu u dečijem odrastanju, te se roditeljima preporučuje da razgovaraju sa svojom decom, prate njihovo ponašanje i reakcije, a u sve u cilju sigurnosti deteta.