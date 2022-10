Boćina monodrama “Lala” nakon svih sela izvedena i u Eđšegu, vanvremenska ljubavna tema nastaviće da osvaja gradove i sela Srbije i sveta

Nakon gledanja monodrame „Lala“ kikindskog mladog glumca Stefana Ostojića, ne možete da ne zastanete i ne zapitate se o nama kao ljudima, o našem mentalitetu, greškama koje pravimo, ali ujedno i lepoti multikulturalmne sredine u kojoj živimo.

Stefana Ostojića, Boću, ovaj izrazito težak teatarski izraz odveo je korak dalje i verujemo – biće presudan u njegovoj glumačkoj karijeri.

Monodrama „Lala“ zabeležena je kao prva klovnovska monodrama u Srbiji. Klovan, izrazito težak scenski nastup zahteva mimiku, pantomimu, fizički napor, a na scenu donosi muziku, pesmu, igru. Ovaj pozorišni izraz nije nepoznat u svetu, a kod nas ga donosi Kikinđanin, Stefan Ostojić.

Lala, zaljubljen u Sosu, priča je iza koje stoji osnova najromantičnijeg delaikada, Romea i Julije.





Iako naizgled lak, pozorišni komad Lala prožet je dubokim emocijama utkanim u srž našeg mentaliteta, odgoja, unutrašnjih borbi. Iza monodrame koju je već pogledalo više stotina gledalaca stoji i ime poznate francuske rediteljke Li Delong.

Monodramu je lako pratiti i bez poznavanje srpskog jezika. To ovom komadu daje prostornu otvorenost, odnosno mogućnost igranja u drugim zemljama. Do sada je Boćo svog Lalu na biciklu vodio do svih sela gde su predstave izvođene bez naplate karata.

Plan je da komad „Lala“ u Kikindi bude odigran u decembra u Narodnom Pozorištu, a igraće ponovo i u kikindskim selima.