Bogojavljansko plivanje za Časni krst

Kako to običaji nalažu na Bogojavljanje, na Jezeru ,,Strelište“ u Novim Kozarcima po deseti put održano je tradicionalno plivanje za časni krst. U ovogodišnjem viteškom nadmetanju u kom se jačaju duh i vera nadmetalo se 12 učesnika, među kojima je bila i jedna dama. Časni krst iz vode ja iznela tridesetrogodišnja bokserka iz Kikinde, Dragana Golić koja je dva puta plivala u Kikindi, a prvi put u Novim Kozarcima. Do Časnog krsta najpre je doplivao dvadesetčetvorogodišnji Nemanja Travar iz Kikinde, nekadašanji vaterpolista, koji ga je ipak prepustio tridesettrogodišnjoj Dragani Golić. Sa druge strane, na Starom jezeru u našem gradu za Časni krst nadmetalo se 26 učesnika, što je veći broj u odnosu na prethodne godine i svakako dobar pokazatelj koliko ujedinjeni u veri svi pravoslavci odolevaju izazovima, u ovom slučaju, vodi koja je iznosila svega pet stepeni. Do Bogojavljanskog krsta najbrže je doplivao dvadesetpetogodišnji Dušan Jarić iz Kikinde, koji nije krio svoju radost što je upravo on bio taj koji je na ovaj način primio božiji blagoslov.

Plivanju za Časni krst u Novim Kozarcima i Kikindi prisustvovao je i gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač sa svojim saradnicima.

Tradicionalno plivanje za Časni krst na praznik Bogojavljenje, održava se svake godine širom Srbije, ali i u još nekim delovima sveta. Bogojavljenje je jedan od bitnijih hrišćanskih praznika, a obeležava se 19. januara. Slavi se kao dan kada je Isus Hrist kršten u reci Jordan. Na ovaj dan vernici se pozdravljaju rečima: „Bog se javi“ ili „Hristos se javi“, a otpozdravljaju sa „Vaistinu se javi“. Prema pravilu, pliva se na simboličnih 33 metara, srazmerno broju godina koliko je imao Isus Hrist kada je razapet na krst.