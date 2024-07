Čika Stojanove lubenice po ukusu su i meri sugrađana za letnje osveženje

Tokom vrelih letnjih dana, ništa ne osvežava bolje od sočne lubenice. Kod čika Stojana Milovanova, ispred hrama Svetih Kozme i Damjana, mogu se pronaći lubenice raznih veličina, savršene za sve ljubitelje ovog voća. Uzgaja ih na prostoru od dva hektara i uvek bude dovoljno za sve.

-„ Ja sam od malih nogu u ovom svetu, moj otac i mati, moj deda, prandeda, znači sto godina tradicija. Godina je solidna, s obzirom da je bila malo sušna i to, ali navodnjavanje, ali ja sam zadovoljan. Lubenice uzgajam sa potesa Derića, kikindska opština. Kod mene je sve pod sistemu, sve je na foliju, raidmo proizvodnju na tunele i posle bez tunela, da imamo od prve do zadnje. Berba je ove godine došla ranije, pošto je bilo proleće, kao što znamo, sve došlo, tako da je i ona stigla ranije, do dve nedelje ranije. Na dnevnom nivou, kada je hladnije bude manje, ali čim je to toplije, dan i noć, onda je veća količina. Dinje isto radim na foliju, ona je jednostavna, zna se kad požuti, to je to, lubenicu isto znamo kako treba. Ovde sam svakog dana ispred hrama svetih Kozme i Damjana, od ujutru od 7 do uveče do 8. Naše mušterije kažu da su sve slatke, kada ima boja ovde, onda se zna da je zrela i kada se po korenu zaseče, kada krene da curi, to je pokazatelj zrelosti i da je sveža. Slast, to mi znamo koje sorte radimo i kako i sve, prehrane i sve na vreme kako treba – konkretno ja radim talisman, a uglavnom prehranu idem kemiru i tako, ima još, a što se tiče dinja, pasport, radim ananas, to je jedna lepa slatka dinja, ukusna,” rekao nam je Stojan.

Dragan Banić, redovna je mušterija čika Stojana.

-„ Mi smo i komšije i mušterije i svi koji dolaze i kupuju već godinama, pošto se čovek godinama time bavi, i ljudi znaju da je to kvalitet i ukus. Slatke su lubenice, dinje su odlične, ljudi zadovoljni dođu, pazare i to je to i onda nema tu šta. Da nije to to, oni ne bi dolazili, ovako znaju non stop, on je tu od ujutru do uveče, ide posao, a to da je dobro, svi bi se bavili lubenicom. Znaju oni koji se time dugo bave,” dodao je Dragan.

Čika Stojan je svojim trudom i posvećenošću obezbedio da svi njegovi kupci budu zadovoljni. Ako nam ne verujete na reč, dođite I uverite se i sami zašto su njegove lubenice među najboljima u okolini.