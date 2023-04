Da li se znali da se našem hrastu lužnjaku ispituje zdravstveno stanje?

Naime, dva stabla hrasta lužnjaka koja se nalaze u parku Železničke stanice u Kikindi, u postupku su valorizacije – odnosno zaštite od strane Zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada. Kao i ljudi, i drveće može da se razboli od štetnih izduvnih gasova, kiselih kiša ili pod uticajem čoveka, no uz dobru negu može i da se izleči. Da bi se valorizacija obavila drvo treba da se pregleda kako bi se procenila i utvrdila ne samo starost, već i njegovo zdravstveno stanje.

Pregled se obavlja rezistografom, elektronskim uređajem visoke rezolucije čije tanko svrdlo prodire u drvo i služi za ispitivanje živih stabala drveća i građe drveta. Uređaj je osmislio Frank Rin 1986. godine a pod međunarodnim zaštitnim znakom od 1993. godine.

Takođe, i jedno stablo duda iz Bašaida je u istom postupku nakon čega bi trebalo da se ovo drveće nađe u programu Zaštite vrsta AP Vojvodine. Naredno stablo hrasta lužnjaka koje će predložiti Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, kako saznajemo, je stablo u Gimnaziji.

Ova stabla najinteresantnija su i najdugovečnija na potezu cele Vojvodine kao autohtona sadna vrsta koju mi imamo i radimo na tome da ih što više vratimo u našu sredinu, navodi Miroslava Narančić iz Sekretarijata.

Hrast lužnjak može dostići visinu i do 50 m, sa stablom prečnika oko 2,5 m. To je dugovečno drvo koje može da dočeka starost i do 2.000 godina. Kora hrasta lužnjaka koristi se u medicini kao sredstvo za stezanje, ispiranje i zaustavljanje krvarenja. Po potrebi može se upotrebiti i kao antidot kod trovanja teškim metalima. Prikuplja se u rano proleće, pre olistavanja ili u jesen, po opadanju lišća. Ne zaboravite, drveće proizvodi kiseonik bez koga na Zemlji ne bi bilo života i zato je važno da bude zdravo.