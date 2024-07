Otvoren je novi ciklus bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju u Kikindi

Počeo je novi ciklus dodele bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju u našem gradu, u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji”. Komisija za realizaciju Programa sufinansiranja mera energetske sanacije će od otvaranja Javnog poziva pa sve do petog avgusta organizovati Info pult za zainteresovane građane za učešće u Javnom pozivu. Info pult će biti dostupan sugrađanima svakog radnog dana u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u Uslužnom centru Gradske uprave, šalter broj 3, ili pozivom na broj telefona 410-210.

-Do sada je 330 domaćinstava na teritoriji grada Kikinde dobilo bespovratna sredstva za ovu namenu, a odziv građana je velik. Prošle godine smo imali 200 prijava, od kojih je 180 građana dobilo bespovratna sredstva. I ove godine budžet za ovu namenu je 20 miliona dinara, a očekujemo i sličan broj građana.. to se ne može predvideti. Brzina prijava je dosta bitna, građani treba do 5. avgusta da skupe potrebnu dokumentaciju, istakao je Nikola Jugin energetski menadžer grada Kikinde.

Zainteresovani sugrađani više informacija mogu dobiti u Uslužnom centru Gradske uprave na šalteru broj 3 ili putem broja telefona 410-210.