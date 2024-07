Odbornici parlamenta na sednici grada usvojili su izveštaje za proteklu godinu JP „Kikinda”, „Autoprevoz” i „Toplana”.

Na sednici Skupštine grada Kikinde razmatrali su se i usvojili izveštaji o poslovnaju Javnih preduzeća „Kikinda”, „Autoprevoz” i „Toplana” za proteklu 2023. godinu. Javno preduzeće „Kikinda” ostvarilo je ukupne rashode nešto veće od 608 miliona 334 hiljade, što predstavlja 95 procenata ostvarenja planiranih rashoda za prošlu godinu. Čedo Gvero, vršilac dužnosti direktora JP „Kikinda” istakao je da je najvažnija investicija bila postrojenje za prečišćavanje vode za piće.

-Najveći prihod preduzeća je vodosnabdevanje, dakle pijaća voda i kanalizacija i to ukupno čini nekih 65% prihoda preduzeća. Najvažniji cilj u 2023. godini bila je fabrika vode, a u tom momentu je bila na 98% realizacije i sada smo u fazi ishodovanja sanitarne dozvole, a to bi trebalo da se reši u naredne tri nedelje. Veći deo za rekonstrukciju vodovodne mreže finansirao je grad, zamenili smo vodovodne cevi i to je bio kapitalni projekat koji je usko vezan za postrojenje. Nastavljamo sa započetom izgradnjom parkinga i imaćemo 225 novih parking mesta, rekao je Čedo Gvero v.d direktor JP „Kikinda”.

Javno preduzeće „Autoprevoz” u protekloj godini ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 330 miliona 930 hiljada dinara, što predstavlja 91,4 procenata ostvarenja plana za 2023. godinu. Ukupni rashodi Javnog preduzeća „Autoprevoz” iznose 329 miliona 691 hiljadu dinara što je 91,8 procenata planiranih rashoda. Odbornici parlamenta usvojili su završni izveštaj računa preduzeća koje je pokazalo pozitivan finansijski rezultat dobiti u iznosu od milion 239 hiljada 508 dinara. Gradonačelnik Kikinde, Nikola Lukač istakao je da će grad nastaviti sa ulaganjem u svoje sugrađane i da ujedinjeni možemo da postignemo najbolje rezultate.

-U svim izazovima prethodne godine zajednički smo prevazišli, zahvalio bih se ljudima koji vode ova tri preduzeća, ali veliku zahvalnost uputio bih i časnim i savesnim radnicima. Izuzetno sa ponosam na kompletne timove Javnih preduzeća i na to što rade. Rešili smo jedan višedecenijski problem grada, imamo pijaću vodu, dodao je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač.

Gradonačelnik je naveo i da je izuzetno ponosan na postignuća mesnih zajednica sela sa teritorije grada Kikinde, kao i ustanova kulture u našem gradu i rezultate koje postiže Predškolska ustanova „Dragoljub Udicki”. Na sednici su takođe usvojeni izveštaji o radu i poslovanju Turističke organizacije grada, mnogobrojnih kikindskih centara poput: Gerontolškog, Centra za socijalni rad I pružanje usluga socijalne zaštite i Crvenog krsta.