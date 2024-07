Darko Sivčev najmlađi je i najveći proizvođač malina u našem gradu

Darko Sivčev, dvadesetčetvorogodišnji poljoprivrednik iz našeg grada, već četiri godine vodi uspešan malinarski biznis. Kao jedan od vodećih proizvođača malina u regionu, Darko je postao poznat po svojoj predanosti i stručnosti u ovom sektoru. Na parceli od 10 ari, smeštenoj u njegovom dvorištu, uzgaja dve sorte malina: poljsku polku i domaći vilamet. Poljska polka je poznata po svom izuzetnom kvalitetui otpornosti, dok domaći vilamet doprinosi bogatom ukusu i sočnosti plodova.

-„ Krenuo sam tim malinarstvom da se bavim mislim da je bilo tačno pre četiri godine, na nagovor mog kuma i ja sam prve godine zasadio 500 sadnica, dve sorte, vilamet i polku i ta prva godina prođe onako solidno, bude neki dobar rod, vamo, tamo i ja odlučim da proširim sledeće godien za još nekih, mislim da je bilo oko 800 sadnic ai to eto ima nešto ukupno manje od desetak ari, tako da te druge godine kada sam proširio, proširio sam samo polku i to je to, tako da sad imamo ukupno nešto manje od desetak ari, zadovoljan sam proizvodnjom za sad. Vilamet kreće tu negde , sad kakve su godine, evo na primer ove godine krenuo je oko 20. i nekog maja, obično bude oko 10. juna, ove godina je malo poremećena tako da… bere se nekih četrdesetak dana i završi se krajem juna i onda počinje polka, ona tu krene tako od početka jula i bere se do prvog mraza. Ako godina bude loša onda ni ona ne može da izdrži, ali uglavnom, trudim se da izguram do kraja. Ova godine je sad za prinos, što se tiče vilameta slabiji nego ranijih godina, zato što je zima bila blaga, bakterije su prezimile što ne sme da se desi ali šta je tu je e sad s polkom, za sad, ove vrućine prave ogromnu štetu ali borimo se, tako da nešto ćemo izvući na kraju godine,” rekao nam je Sivčev.



Darkov rad ne samo da doprinosi lokalnoj ekonomiji, već i predstavlja primer uspešnog integrisanja modernih agronomskih praksi sa tradicionalnim pristupom u poljoprivredi. Njegova posvećenost i inovativnost u malinarstvu čine ga značajnim akterom u ovoj oblasti, a njegova priča služi kao inspiracija za mnoge druge koji teže uspehu u poljoprivredi.