Da li ste znali da je najveća poučna izložba na svetu održana u Kikindi?

U okviru druge evropske turneje, američki cirkus ,,Buffalo Bill’s Wild West“ legendardnog Bufalo Bila, posetio je 5. jula 1906. godine i Veliku Kikindu. Događaj su najavile sve tadašnje novine koje su izlazile u varoši i to uglavnom sa velikim reklamama u nekoliko brojeva pre samog događaja. Cirkus ,,Buffalo Bill’s Wild West“ je u jendom mestu obično gostovao jedan dan i davao dve predstave. Tako je bilo i u Velikoj Kikindi. Trupa od skoro 500 ljudi i 200 životinja, uglavnom konja putovala je vozom, noću. U Kikindu su stigli iz Segedina u pola četiri ujutru, a odmah su uz prisustvo znatiželjnih varošana, na Vašarištu brzo i vešto montirali ogromnu cirkusku šatru koja je primala čak 7.500 posetilaca. Tako je već u dva sata popodne mogla da počne prva predstava. Najjeftinija ulaznica koštala je 2 krune, a za 50 filera, ko je želeo, mogao je da prošeta kampom i vidi žonglere, klovnove, konje. Ipak, najviše pažnje privlačilo je ,,100 Indijanaca iz Severne Amerike“, navodi se u izdanju ,,Kaži prstom“ autora, istoričara Vladislava Vujina. Bili su tu i Meksikanci, američki kauboji ali i Arapi i Kozaci koji su se u veštinama jahanja konja takmičili sa ,,zapadnjacima“. Prema pisanju novina Nagy Kikinda ,,Wild West“ je više bio etnografska nego cirkuska predstava, ili kako je to pisalo u reklami u ,,Sadašnjosti”, bila je to ,,najveća poučna izložba na svetu“.