Dan otvorenih vrata u SSŠ „Miloš Crnjanski” je prilika za osnovce da upoznaju buduće profesije

Srednja stručna škola „Miloš Crnjanski” iznedrila je mnogobrojne đake, medicinare, hemičare i arhitekte. Učenici ove škole učesnici su mnogobrojnih takmičenja, a sama ustanova važi za mirnu kikindsku školu. Danas su srednjoj školi vrata bila otvorena, što je dobra prilika da obrazovna ustanova pokaže ono najbolje što nudi završnim razredima osnovnih škola.

Srednja stručna škola „Miloš Crnjanski” osnovana je 1961. godine i do danas iznedrila je mnogobrojne medicinare, hemičare i arhitekte. Učenici ove škole učesnici su mnogobrojnih takmičenja, dobitnici nagrada i pohvala koje su od velikog značaja za njihovo dalje školovanje, a ustanova organizuje i takmičenje iz hemije za starije osnovce, te je tako 14. aprila održano Okružno takmičenje na kojem je učestvovalo oko tridesetak takmičara sedmih i osmih razreda osnovnih škola.

-Takmičio sam se iz hemije i osvojio prvu nagradu, prvo mesto. Spremao sam se dugo, ali ne previše, rekao bih da sam se spremao dovoljno da osvojim prvo mesto, istakao je Lazar Đilas učenik OŠ „Vuk Karadžić”.

-Osvojila sam prvo mesto i sve što imam da kažem je da je to divno iskustvo, od same pripreme do takmičenja. Pripremala sam se u rasponu od Opštinskog do Okružnog takmičenja sa svojom mentorkom. Želim da nastavim da se bavim hemijom i ovo za mene ima veliki značaj, dodala je Jovana Karić učenica OŠ „Sveti Sava”.

Obrazovna ustanova organizovala je Dan otvorenih vrata za sve đake završnih razreda osnovnih škola i na taj način pokazala ono najbolje što nudi.

-Dan otvorenih vrata ove godine isplaniran je tako da sa učenicima osnovnih škola prođemo kroz četiri područja rada koja imamo u školi i na taj način pokažemo šta su i kako izgledaju smerovi koje nudimo. Ove godine novina je da u razredima imamo 28 učenika, zaključio je direktor Srednje stručne škole „Miloš Crnjanski”.

Srednju stručnu školu „Miloš Crnjanski” trenutno pohađa 350 učenika raspoređenih u 15 odeljenja.