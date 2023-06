Deca uče o starim zanatima na kampu „Zanat zlata vredan” u Suvači

„Zanat zlata vredan“ naziv je dečijeg letnjeg kampa koji će biti biće organizovan od 20. do 24. juna od 11 do 14 časova u Suvači. Kamp je namenjen deci uzrasta od 7 do 12 godina a u cilju kako bi se najmlađi Kikinđani bolje upoznali sa starim zanatima.

Tradicionalni dečiji letnji kamp i ove godine održaće se na prostoru kikindske „Suvače”, od utorka 20. do subote 24. juna za decu nižeg školskog uzrasta, od 7 do 12 godina. I ovoga puta kamp je tematskog i i edukativnog sadržaja, a naziv je „Zanat zlata vredan”. Prijave su u toku. Cena jednodnevnog boravka u kampu je 150 dinara, dok je za sva četiri dana 600. Sa mališanima će raditi viši kustos etnolog Narodnog muzeja Kikinda Slavica Gajić, kao i zanatlije, pojedinci i udruženja. Iz Narodnog muzeja Kikinda ujedno su pozvali i zainteresovane posetoce da u sredu 21. juna od 16 do 20 sati prisustvuju zatvaranju izložbe „U velikom formatu” koje će realizovati istoričarka umetnosti Jelena Ciganović.