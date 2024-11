Devet osoba stradalo u saobraćajnim nesrećama na području Kikinde u toku ove godine

U nedelju, 17. novembra, širom sveta obeležava se Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, koji se svake godine organizuje sa ciljem podizanja svesti o značaju bezbednosti u saobraćaju i odavanja počasti onima koji su izgubili život u saobraćajnim nesrećama. Ovaj datum, ujedno je i važan podsetnik za sve učesnike u saobraćaju na neophodnost opreznosti i odgovornog ponašanja kako bi se smanjio broj nesreća i sačuvali ljudski životi.

-„ Na našem području OSP Kikinda u ovoj godini dogodilo se devet smrtnih posledica i imamo 75 teže povređenih lica. To su ljudski životi i mi moramo da gledamo da to unapredimo da ne bi dolazilo do takvih posledica. Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda je neprilagođena brzina i popularno kod nas – alkohol. U narednom periodu dolaze nam verski i novogodišnji praznici. Stanica Saobraćajne ispostave u Kikindi će se maksimalno truditi da ne dođe do tih pojava sa poginulim i povređenim licima, bićemo raspoređeni po celoj teritoriji PU Kikinda i težiti ka tome da ne dolazi do težih saobraćajnih nezgoda,” saopštio je Žolt Tunić, zamenik komandira Saobraćajne policijske ispostave i kapetan policije.

Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, 17. novembar ustanovljen je kako bi se skrenula pažnja na gorući problem povećanog broja stradalih u saobraćaju, ali i kako bi se podstaklo na odgovornije ponašanje svih učesnika u saobraćaju.