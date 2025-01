Do 24. januara otvoren poziv za IPARD podsticaje za nabavku opreme i mašina

Rok za predaju zahteva u okviru Trećeg javnog poziva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje namenjene ulaganjima u fizičnu imovinu poljoprivrednih gazdinstava za kupovinu nove opreme, mehanizacije i mašina u sklopu IPARD III programa traje do 24. januara. Predviđena su ulaganja u fizičnu imovinu i pokrivanje prihvatljivih troškova za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, uz izuzetak investicija koje se odnose na građevinske radove i kupovinu novih traktora. Podsticaji su dostupni za sektore mleka, mesa, voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, grožđa, jaja i ribarstva. Visina podsticaja varira od 60 do 75 procenata prihvatljivih troškova investicije, zavisno od toga da li je podnosilac mlad poljoprivrednik, proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda, da li se gazdinstvo nalazi u planinskim područjima, ili je investicija povezana sa upravljanjem otpadom, otpadnim vodama, kao i proizvodnjom i skladištenjem energije iz obnovljivih izvora. Maksimalan iznos podsticaja po pojedinačnom zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije je od 20.000 do milion evra. Detaljan tekst Javnog poziva dostupan je na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: http://www.minpolj.gov.rs, kao i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja: https://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard-iii/. Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona Info-centra Ministarstva poljoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i preko kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, radnim danima od 7:30 do 15:30 časova.