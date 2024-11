Do kraja novembra otvoren Javni poziv za premiju za mleko

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za treći kvartal 2024. godine. Period u kojem poljoprivredni proizvođači mogu podneti zahteve traje do 30. novembra 2024. godine, a isti se podnose preko platforme eAgrar, putem portala ePodsticaji. Pravo na premiju za mleko mogu ostvariti pravna lica, preduzetnici, kao i fizička lica koja su nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Uslov za dobijanje premije jeste da su proizvođači pre podnošenja zahteva obavili obnovu registracije u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2024. godinu. Premija se odnosi na kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko koje je proizvedeno i isporučeno u periodu od 1. jula do 30. septembra 2024. godine, odnosno tokom trećeg kvartala ove godine. Ova mera podrške ima za cilj podsticanje i održavanje proizvodnje mleka u Srbiji, posebno u vremenima kada su proizvođači suočeni sa izazovima na tržištu, uključujući kolebanje cena i povećane troškove proizvodnje. Pored toga, ovakvi podsticaji doprinose održivosti malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava koja su često okosnica mlečarskog sektora u ruralnim područjima. Svi zainteresovani proizvođači mogu detaljnije informacije dobiti putem telefona Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na brojeve 011/260-79-60 i 011/260-79-61, kao i putem kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja, na brojeve 011/30-20-100 i 011/30-20-101 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova. Takođe, sve informacije i tekst Javnog poziva mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici platforme eAgrar, na adresi https://eagrar.gov.rs.