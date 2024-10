Do nedelje 13. oktobra traje pojačana kontrola u saobraćaju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi, u okviru manifestacije „Dečija nedelja“ sutra od 12 do 14 sati na Gradskom trgu organizovaće taktičko-tehnički zbor na kome će najmlađi sugrađani imati priliku da vide vozila i deo opreme policije i da se druže sa policajcima koji brinu o njihovoj bezbednosti. Takođe, pripadnici Uprave Saobraćajne policije do nedelje 13. oktobra sprovode međunarodnu akciju kontrole saobraćaja sa ciljem povećanja svesti o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i smanjenje broja saobraćajnih nesreća, sa posebnim fokusom na zaštitu najmlađih učesnika u saobraćaju.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 7. do 13. oktobra 2024. godine, sprovodiće međunarodnu akciju pod nazivom „Fokus na putu“, koja će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona od strane vozača, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Akcija će istovremeno biti sprovedena u 31 evropskoj zemlјi članici organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope). Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za četiri do čak 20 puta, što čini ovaj prekršaj jednim od trenutno najvećih problema bezbednosti saobraćaja na putevima. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza, dok se procenat vozača koji nepropisno koriste mobilni telefon za vreme vožnje kreće od četiri do 10 odsto, u zavisnosti od vrste vozila. Pripadnici saobraćajne policije, od početka ove godine, sankcionisali su više od 32.000 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona za vreme vožnje i oko 2.700 pešaka zbog nepropisnog korišćenja telefona ili slušalica prilikom prelaska kolovoza.