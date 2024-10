„Zajedno u borbi protiv HPV infekcije” – do 11. oktobra besplatna vakcinacija

„Zajedno u borbi protiv HPV infekcije” kampanja je koju realizuju Zavod za javno zdravlje, Dom zdravlja i Savet za zdravlje grada Kikinde. Do petka, 11. oktobra, u Školskom dispanzeru organizovana je besplatna vakcinacija dečaka i devojčica uzrasta od 9 do 19 godina. Vakcinisanje se obavlja svakog dana od 12 do 18 sati bez zakazivanja.

Zavod za javno udravlje, Dom zdravlja i Savet za zdravlje grada Kikinde do petka, 11. oktobra, organizuje besplatnu vakcinaciju dečaka i devojčica uzrasta od 9 do 19 godina, u okviru kampanje „Zajedno u borbi protiv HPV infekcije”. HPV imunizacija u našem gradu započeta je u junu 2022., a u upotrebi je od 2014. godine. Ova vakcina smatra se izuzetno efikasnom u sprečavanju nastanka infekcije humanim papiloma virusom, koji je uzročnik raka grlića materice, ali i drugih maligniteta.

-Želimo da pozovemo i apelujemo na sve sugrađane da dovedu svoju decu da se vakcinišu. Imunizacija je uveliko u toku, a odziv je kod nas jako nizak. HPV infekcija je jako rasprostranjena, većina ljudi se tokom života susretne sa tim virusom, neki prođu sa blagim posledicama, dok postoji mogućnost i za maligne promene. Ova vakcina je ispitana i zaista je preporučujemo, istakla je dr Ružica Cvetićanin epidemiolog ZZJZ Kikinda.

-Vakcina ima visoku imunogenost, daje dobru zaštitu od HPV infekcije. Finansirana je od strane države i devetovalentna je, a to znači da štiti od devet najčešćih tipova humanog papiloma virusa. Deca do petnaest godina primaju vakcinu u dve doze, sa razmakom od šest meseci, a stariji je dobijaju u 3. Neželjenih efekata smo do sada jako malo imali, a bili su i blagi. Crvenilo na mestu uboda, groznica, malaksalost su neki od simptoma neželjenih efekata, većih od ovoga nije bilo, dodala je dr Dragana Grujić pedijatar Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Doma zdravlja Kikinda.

Vakcinisanje se obavlja u Školskom dispanzeru do kraja ove nedelje, u periodu od 12 do 18 časova.