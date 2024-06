Dobra godina za paprike i kornišone, nadamo se da će tako i ostati kaže povrtar Dragan Vukobrat

U plastenicima povrtara Dragana Vukobrata trenutno je u toku berba paprika babura. Pored babura, u radu su i paradajz, crvena paprika i kornišoni. Nakon teške prošle godine, kada je led uništio praktično sve pod usevima, Vukobrat sa zadovoljstvom ističe da je ova godina relativno dobra.

-„ Za sada je dobro, relativno dobro, nismo imali leda kao prošle godine, ovde je bio smak sveta, evo još vidi se po foliji rupe. Imamo i nadničare, ali to, ovo je sad silom prilika, ali gledamo da imamo što manje nadničara da uradimo ono što treba, što mora i što je hitno da se uradi, što ne može da čeka, tu dođu i to se za par sati odradi kako treba i na vreme. Što se tiče tržišne cene, ja tek počinjem da berem i moje kologe su za sada zadovoljni što su ranije stavili papriku, a mi nema tu smo, videćemo inače ovaj, najgore je nama proizvođačima, ovi svi ostali se ugrade i nema nas nigde. Imamo traktor, naručen je i preko prosperitija još jedan za oranje da ne moramo nikog d ačekamo, jer tu ej samo stvar vreme kada može da se uradi, da se uradi. Ovih dana dolazi nam i selektirka za kornišon, dogovaraju se, trebamo da počnemo da beremo, verovatno će to biti rešeno, ne samo za nas, već i za celu Kikindu i okolinu, to je neki deo da bi odradili. Ovde nema radnog vremena, kad aima posla, radi se dokle ima posla, sad dok je toplo, u plasteniku može da se rade, ne može dugo, pretoplo je, do 9, 10 sati maksimalno i posle idemo napolje malo radimo i to nam je, ja dođem i popodne da pustim vodu, da obiđem,” priča nam Vukobrat.

Naš sagovornik dodaje da bi izgradnja PAK centra rešila veliki problem po pitanju skladištenja. -„ Ovde PAK centar jedan u Kikindu, da ipak kao Kikinda centar je naš, da se uradi jedan PAK centar za povrće i voće da možemo da plasiramo našu robu. Sad kada imamo malo, nije problem, ali kada imamo veću količinu ne znamo šta ćemo, trebalo bi nam to, a sad mlađi moraju da razmišljaju malo,” dodao je.

Dragan Vukobrat dugogodišnji je korisnik je subvencija grada zahvaljujući kojima je uspeo da nabavi zalivnu pumpu i foliju.

-„ Moram jednu kritiku, umesto da su nam povećali malo budžet, oni su nam smanjili za navodnavanje, prošle godine je bilo 60, sad na 40.000 maksimalni iznos što za neke možda, za mene možd akoji sam mali je dovoljno, ali ima i onih kojima nije to doovljno. Ipak, 60, 80.000 bi, oni uzsmu za 160.,180.000 a to su velike pare, a trebalo bi malo i na njih misliti. Povrtarstvom se bavim 41 godinu, ko me zna, razboleo sam se, nema šta drugo i onda sam krenuo i to me drži u životu. Radimo malo, ja sma sad u penziji, mala je penzija, neki dinar da nadomestimo.Za ovo je potrebna upornost, moraš da voliš ovo, nisu brze pare, nisu pare, ali može stabilno da, moraš cele godine da radiš, više useva menjaš, ovde nema preko noći zarade, jedino opijumske biljke da se rade, ali to bržo završiš na odmoru,” zaključio je naš sagovornik.

Cilj Dragana Vukobrata je da kupcima pruže najkvalitetnije povrće, uzgajano sa posebnom pažnjom i brigom pa se iz tih razloga kontinuirano radi na unapređenju tehnika uzgoja i zaštiti useva kako bi svaki plod koji stigne do potrošača bio svež i nutritivno bogat.