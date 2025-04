Mraz uništio ovogodišnji rod voća na području grada

April se ove godine nije pokazao kao saveznik voćara. Umesto toplih dana koji pogoduju intenzivnom razvoju voća u fazi cvetanja, ranojutarnji mraz 8. aprila ostavio je ozbiljne posledice na zasadima u gotovo svim delovima našeg kraja. Temperature su se tada spuštale ispod nule, što je bilo pogubno za cvetove i mlade zametke plodova kod svih voćnih vrsta. Ovakvi mrazevi mogu izazvati čak i stoprocentne štete, što se, kako kažu proizvođači, na mnogim parcelama i dogodilo.

-„ Tog osmog aprila, u jutarnjim časovima, negde oko 6 ujutru, zabeležena je najniža temperatura od -7 stepeni, s tim da je počela da se spušta ispod nule već u 9 sati uveče prethodnog dana. Mraz je uništio veliku većinu voća, a najviše su stradale koštičave voćne vrste – u prvom redu kajsija, koja ima 100% štetu, kao i trešnja. Kod višanja i bresaka možemo da se nadamo da ćemo nešto uspeti da uberemo. Od jabučastih voćnih vrsta, najgore je prošla dunja. Iako nije bila u fazi roze balona, kao toploljubiva biljka osetljiva je na niske temperature, tako da je došlo do izmrzavanja zatvorenih cvetnih pupoljaka u 99% slučajeva. Jabuka je nešto bolje prošla, u zavisnosti od sortimenta – one koje su ranije krenule su izmrzle, dok kod sorti koje kasnije kreću u vegetaciju ima oko 50% izmrzavanja. Šljiva je takođe stradala, u zavisnosti od sorte – one koje su bile u fazi punog cvetanja su izmrzle, dok kod onih koje su bile u fazi zatvorenih balona ima 50–60% izmrzavanja. Nema mera zaštite. Ljudi su pokušavali da zadimljavaju i koriste razne metode, ali kod ovako niskih temperatura pomoći nema,” objasnila nam je Jelena Kljajić, savetodavac za voćarstvo PSS Kikinda.