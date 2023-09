Dobri odnosi sa prijateljima Kikinde neguju se cele godine, svečani koktel prilika da se to potrvdi

Uz program na gradskom trgu, tokom manifestacije odvijaju se brojni događaji poput kulturnih sadržaja, sportskih susreta, diplomatskih sastanaka.

Svečani koktel u gradskoj kući prilika je da lokalno rukovodstvo ugosti prijatelje, saradnike, privrednike, kako iz zemlje tako i inostranstva. Dolazak na poziv grada Kikinde da prisustvuju događaju upućen prijateljima iz pobratimskih gradova,ambasadorima susednih zemalja ili sa lokalne privredne scene, uvek je pokazatelj pozicioniranja Kikinde na listi uspešnih lokalnih samouprava, a odziv gostiju je ove godine bio izuzetan.

Svečani koktel u gradskoj kući je prestižan propratni događaj „Dana ludaja”. Tada se u gradskoj kući, na poziv grada i svečanoj atmosferi okupe svi važni gosti grada, poput predstavnika pobratimskih gradova, predstavnika republičkih, pokrajinskih institucija, lokalnih funckionera, predstavnika političkih stranaka, i što je veoma značajno, privrednika koji posluju na teritoriji Kikinde. Najpre je prisutne pozdravio domaćin, Nikola Lukač.

– Svi sada želimo da se pokažemo u najboljem svetlu i da pokažemo šta je to što Kikinda može da ponudi, od ove predivne dece, do gastronomske ponude. Sada smo jedna velika gostinska soba gde pokazujemo sve, od turističkih potencijala, od hrane, proizvoda, vrednih ljudi i žena, i taj spoj igre, pesme i svega onoga što imamo. To čini „Dane ludaje”, istakao je Nikola Lukač, gradonačelnik prilikom pozdravljanja brojnih gostiju.

38 godina unazad ova manifestacija raste i razvija se. Sa njom se menjao i grad, ljudi, ideje. Poslanika Milenka Jovanova koji je bio u društvu pokrajinskih i državnih funckionera pitali smo kako vidi Kikindu i našu naznačajniju manifestaciju za dve godine kada će biti njeno jubilarno 40 održavanje.

– Pa izgledaće tako što će imati čistu vodu na česmama, biće gotova fabrika vode, izgledaće tako što će biti pri kraju verovatno brza saobraćajnica koja će nas povezivati sa Somborom na zapadu, a zapravo sa Koridorom 10, imaćemo bolnicu koja će biti završena, i sve je to vrlo važno, ističe Milenko Jovanov, narodni poslanik.

Među gostima bili su važni ljudi iz sveta biznisa, direktori najvećih kikindskih preduzeća. Među njima i direktor kompanije „Zoppas”.

– Ponosni smo na našu saradnju i na ovu kompaniju u Kikindi, kao i na planove koje imamo u Srbiji i veze koje ovde ostvarujemo. Naša glavna fakrika je u Rumuniji, a poslujemo i u Italiji, Meksiku, Kini, Americi, Rusiji. Najvažnija nam je fabrika u Rumuniji gde imamo 3000 radnika, a ovde u Srbiji, odnosno u Kikindi ih je 600 stotina. Granični prelaz Nakovo-Lunga je važna tema za nas. Nažalost sada samo ljudi prelaze preko te granice, ne možemo da prevozimo proizvode, ni robu. Za nas bi to bila znatno olakšavajuća okolnost kada bi granični prelaz radio 24 sata kako za ljude i tako i za robu. Ova manifestacija mi je izuzetno lepa, prvi put učestvujem i drago mi je što sam pozvan da budem deo nje, rekao je Dorel Enake, direktor „Zoppas-a” za Srbiju i Rumuniju.

Čast je na ovom skupu ugostiti brojne predstavnike prijateljskih i pobratimskih gradova.

– Vaš festival je svake godine sve bolji, veoma mi se sviđa, videla sam mnoge tezge, radnje. Ovde radite zasta dobar posao. Spajate tradiciju i povezujete sve tri strane Banata koje deli granica, mađarski, rumunski i srpski Banat. Svi se ovde nađemo bar na ovaj dan tokom „Dana ludaja” i uživamo. Hrana vam je odlična, i nakon koktela vratiću se da kupim ono što sam izabrala. Hvala vam puno što se trudite , ulažete napore da nas držite blizu srca. I mi se trudimo da tako bude takođe, podelila je sa nama svoje zapažanje Silvija Davidoju , ambasadorka Rumunije u Srbiji.

Pružiti ruku svakom gostu, biti dobar domaćin, stvoriti nove prilike za bolju budućnost, to je slika koju želimo odavde da pošaljemo. Prikazujemo kakvi su nam potencijali, kakve resurse posedujemo i to najpre kroz razgovor, srdačnost, gostoprimnstvo. Jer najpre smo to, grad dobrih ljudi.