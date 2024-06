Dodelom priznanja i plaketa ,,Široko srce” i u Kikindi obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

U Kikindi je svečano obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, a tim povodom Crveni krst Kikinda nagradio je najzaslužnije humaniste. Tokom ceremonije, priznanja su uručena davaocima koji su tokom 2023. godine dali krv 35, 50, 75 i 100 puta. Poseban trenutak predstavljala je dodela plaketa „Široko Srce“, koje su namenjene najhumanijim sredinama u lokalnoj zajednici. Ove plakete prepoznaju zajednice koje su svojim aktivnim učešćem u akcijama davanja krvi značajno doprinele spasavanju života. Javno preduzeće ,,Kikinda” jedno je od nosilaca.

-„ Preko trideset zaposlenih u Javnom-komunalnom preduzeću redovno učestvuje u akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi, pomagali smo nekim direktnim i indirektnim marketinškim aktivnostima, promocijama davalaštva i drugim akcijama. Ja konkretno nisam davalac krvi, nadam se nakon ovoga da ću se uključiit u priču, to će biti hajlajt za mene,” rekao je Čedo Gvero, v.d. direktor JP ,,Kikinda”.

Ovo je prilika da zahvalimo svi m ljudima koji nsu u prethodnoj godoni dali, po jubičlarni put krv, odnosno uručujemo priznanje za 35, 50, 75 i 100 puta datu krvu u 2023. godini, dodaje Danijela Bjeljac, sekretarka Crvenog krsta.

-„ Takođe, to je i prilika da uručimo plakete ,,Široko srce” najhumanijim sredinama u našoj lokalnoj zajednici a to su JP ,,Kikinda” u kategoirji kompanija i preduzeća, to je Tehnička škola, kada su u pitanju srednje škole i MZ Mokrin u kategoriji mesnih zajednica. U prethodnoj godini realizovana je 31 akcija, prikupili smo 1787 jedinica krvi odnosno 3,56 odsto u odnosu na broj stanovnika što je izuztean rezultat obzirom da smo isunili plan koji smo pravili u saradnji sa Zavodom Vojvodine. Klub 25 realizovao je 22 edkacije za sredjoškolce a od toga mi imamo 218 prvih davanja u prethodnoj godini“.

-„ Mislim da je obeležavanje ovakvih datuma bitno iz nekoliko razloga, jer dobijamo šansu da osvestimo značaj ovakvog jednog velikog, značajnog gesta, odnosno kakvo je dobrovoljno davanje krvi, pogotovo ako pođemo od činjenice je da krv jednako život, time smo sve naravno rekli i ukazali na veličinu i značaj jedne ovakve aktivnosti,” istakla je Dijana Jakšić Kiurski, zamenica gradonačelnika.

Do kraja meseca održaće se još jedna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi koju Crveni krst organizuje u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Biće to u ponedeljak 24. juna u dobro poznatom terminu – od 8 i 30 do 13 sati. Krv mogu darovati zdrave osobe od 18 do 65 godina.