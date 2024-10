Doktor Milan Brkin poklonio Kikindi repliku srpskog topa u prirodnoj veličini

Doktor Milan Brkin, poznati konstruktor iz Kikinde, tvorac je najnovijeg gradskog simbola– replike srpskog topa u prirodnoj veličini, koju je izrađivao oko godinu dana. Značajan poduhvat plod je njegove posvećenosti i strasti prema očuvanju srpske vojne istorije. Brkin je repliku topa s ponosom poklonio gradu, a ona sada krasi centralni gradski trg, privlačeći pažnju građana i turista. Replika, koja verno odražava svaki detalj originala, izrađena je od kvalitetnih materijala kako bi dugoročno bila deo gradskog pejzaža.

-„ Pa to je davno bilo, u što kažu u mojim mislim da uradim nešto za pamćenje, da se podsetimo na jednu ogromnu istoriju Srba koju posedujemo kao narod gde je zapostavljeno totalno, sa sviju strana, uvek se potiskivao taj jedan kvalitetan, po meni jedan najvažniji narod koji postoji na ovoj planeti, a to je srpski narod. Trebamo neprestano da pokazujemo ko smo mi, mi smo rodoljub naro, dajemo srce, dušu, poklanjamo, da bi jako loše bili nagrađeni za to. Sama izrada trajala je oko godinu dana, to je bio izuzetno težak poduhvat, problematično je bilo zbog nedostataka istorijskih podataka vezanih za detalje, ali sam dosta godina istraživao na tome da bi došao do konačne verzije topa koji danas možemo videti. Top je težak oko 600 – 700 kilograma, sama cev je 230 kg, dužina cevi je 1800 milimetara. Promer za đulad je 100 milimetra i ono što sam našao je impozantan podatak – njegova udaljenost je na 1.700 metara što je bilo onako impozantno u to vreme. U to vreme, to je bila samo kugla jedna koja je izazivala strah i trepet na neprijateljskom terenu, a na kraju krajeva, vezano za istoriju izrade topa mi smo prvi, u Srbiji je beuzepšno urađen prvi top 1807. da bi 1851. iz Beograda to bilo prebačeno u Kragujevcu da bi 1853. uspešno bila izlivena četiri topa uz prisustvo francuskog Lubrija koji je pomogao Srbiji. Tada su izlivena prva četiri topa i sa jednog je skinuta ručka i izlivena je bila kruna sa jednog topa, tako da se nastavi obeležje tradicije srpstva,” rekao je Brkin.

Ispod pločice na kojoj piše „Poklon gradu Kikindi – dr Milan Brkin, leta Gospodnjeg 2024“, na drvetu se ukazala Bogorodica, što je privuklo posebnu pažnju, uključujući i samog tvorca. -„Vi ćete biti svedoci tog prvog što kažu gledanja. To se pojavila slika, nisam to znao dok nisam završio top i greškom sam je pokrio – to je Marija Bogoridica koja verovatno nešto pokazuje i sam čin darovanja toga je obeležje da Kikinda nešto ima lepo, u ovom trenutku to može biti sigurno i sa jednim obeležjem da je to svetu, na pravom mestu i za pravi grad,” dodao je Brkin.

Dr Brkin se nada da će replika inspirisati sve generacije da istražuju i čuvaju svoje nasleđe. U vremenu kada se često zaboravljaju koreni, ovaj simbol postaje važan podsetnik na vrednosti zajedništva i hrabrosti koje su oblikovale istoriju Kikinde.