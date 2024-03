Doktor radiologije Sami Hašim iz Sirije ličnu i profesionalnu sreću pronašao u našem gradu

Tridesetdvogodišnji Sami Hašim, poreklom iz Sirije, nakon što je završio specijalizaciju i stekao zvanje radiologa, odlučio je da svoje bogato znanje i veštine prenese u manji centar u Srbiji, daleko od velikih urbanih sredina poput Beograda, Novog Sada i Niša. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Opštoj bolnici Kikinda, čime je ovoj medicinskoj ustanovi pojačao kadar donoseći veliku nadu i novu energiju.

– „ Majka mi je Srpkinja, a otac Sirijac, a ja sam pola, pola ali živeo sam u Siriji dvadedeset godina. Prve tri godine medicine sam počeo u Siriji, a kad aje počeo rat probao sam u Srbiji. Nisam znao srpski jezik, ali sam vremenom uspeo da ga savladam. Posao radiologa u kikindskoj Bolnici dobio sam putem konkursa na koji sam aplicirao. Mislio sam da će ovo biti mali grad, mala Bolnica, a dočekalo me je nešto drugo – Bolnica sa jako dobrom opremom, CT 64-ka, ultrazvuk i puno pacijenata. Ovo je grad u kome može mnogo toga da se nauči i napreduje, ljudi su jako prijatni i jako su me lepo dočekali. Ovde sam već 13 meseci, dobio sam stalan posao tu sam sa devojkom i nemam nameru da idem odavde,” iskren je dr Sami. Ipak srce kuca tamo gde je dom, a svoj Damask kaže da nije video 13 gdina. Dodaje da mu se sviđa to što je Kikinda miran grad, ljudi su pristojni i veoma kulturni. Da kojim slučajem nije odabrao lekarsku profesiju, bio bi fotograf ili fizičar iskren je doktor Sami. Za kraj našeg razgovora imao je poruku i za sve mlade željne uspehe i dokazivanja.

– „ Uvek pričajte sa prijateljima, a što se tiče posla, budite vredni, tražite posao i radite kako treba, a ljudi će znati to da cene,” poručuje dr Sami.